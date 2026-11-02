Parque Roosevelt: presentaron al público proyecto para estadio multipropósito

La ubicación prevista corresponde al terreno emplazado frente al hipermercado Geant, espacio que albergó anteriormente al parque Blu Park y que albergó de forma reciente el escenario de carnaval. Asimismo, se constató que la obra no requerirá el aval de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, siendo suficiente la habilitación ambiental otorgada por la propia Intendencia de Canelones.

"Queremos que sucedan cosas en Canelones"

Durante el acto de presentación proyecto, referentes de los organismos involucrados en el proceso compartieron su mirada sobre la propuesta.

El presidente de la FUBB, Héctor Assir,subrayó que la Federación, que tiene doce años, nunca tuvo "nunca tuvo un escenario como para desarrollar sus actividades nacionales e internacionales". Además, señaló que el deporte nacional perdió espacios de relevancia tras el cierre de instalaciones anteriores y la posterior orientación del Antel Arena hacia los espectáculos masivos.

Assir enfatizó que la falta de un estadio con las condiciones requeridas impide organizar torneos sudamericanos desde hace más de una década, una actividad que, según indicó, dinamiza el turismo deportivo y posiciona al país a nivel internacional, tal como ocurre en naciones vecinas.

Por otro lado, remarcó que el predio donde se construiría "es un lugar que ya está intervenido", que no requerira tala de árboles, y aseguró que ya se realizaron estudios de mpacto del tránsito y pluviales. Según afirmo, el proyecto "no trae ningún problema, sino que trae beneficios".

Destacó también que el estadio tendrá capacidad para entre 3.500 y 4.500 personas, que incluirá un centro de alto rendimiento, que también podrá ser utilizado por la intendencia para realizar fiestas locales o espectáculos artístico, y que revitalizará la zona, ya que cuando hayan espectáculos o torneos "trabajarán todos, la hotelería y los restaurantes".

Además, aseguró que el proyecto no dañará el medio ambiente y que tienen "un acuerdo muy amplio con la Universidad de la República" para preservar y mejorar el parque. "No venimos a romper nada, venimos a mejorar, a darle valor y a que Canelones esté en el mapa de los espectáculos deportivos y pueda venir a jugar la selección y puedan venir clásicos deportivos", expresó.

En la misma linea, el gerente de la Federación, Emilio Martorano aclaró la naturaleza participativa de la presentación al señalar que "esto es un anteproyecto, no es un proyecto definitivo y parte de este intercambio que tenemos con ustedes es para mejorar lo que sería planificado".

También destacó la necesidad de sostener un uso continuo del espacio para evitar el abandono edilicio. "Para que esto no sea un elefante blanco y tenga actividad, tenemos que darle actividad los 365 días del año, las 24 horas". "Queremos que sucedan cosas en Canelones, que quede la épica y en el recuerdo que Uruguay clasificó un mundial y clasificó en un estadio de Canelónes", expresó.

Martorano también explicó que la intención de que el estadio se ubique en un área urbana tiene que ver con "respetar la experiencia del cliente". Y agrego: "Que concurra a un espectáculo deportivo, artístico, de la naturaleza que sea, que tiene que estar integrado con el parque, tiene que tener acceso fácil, tiene que tener servicios".

El proyecto "no tiene una decisión final"

En representación de la comuna canaria, el director general de Espacios Públicos, Eugenio Castro, repasó el origen de la iniciativa en el predio seleccionado, indicando que la FUBB solicitó "el cambio de locación a un espacio en el parque en donde todos conocen, en donde hubo un parque de diversiones que se truncó, que no funcionó, que es un gran espacio que está impermeabilizado".

Castro hizo hincapié en que las definiciones se tomaron en conjunto entre los equipos técnicos y manifestó que "así lo hicieron los técnicos de la Intendencia, trabajando con los técnicos de la Federación Uruguaya Básquetbol". Además, remarcó el camino institucional que resta recorrer antes de dar luz verde a las obras, aclarando que "[el proyecto] no tiene una decisión final, tiene que terminar su trámite administrativo interno en la Intendencia [...] tiene que pasar por Junta Departamental, tener al menos 21 votos, que lo apruebe y después de todo eso, audiencia pública también en el medio".

A su turno, el director del Parque Roosevelt, José Freitas, aseguró que "se trabajó cómo se integra un edificio de esta envergadura a un espacio verde", lo que consideran "muy importante". En tal sentido, confirmó que el proyecto cuenta con estudios sobre el impacto en el tránsito, el impacto hidráulico y que el impacto sonoro "parece un elemento importante para incorporar".

Por otro lado, Freitas precisó que el Parque Roosevelt cuenta con un Plan Maestro aprobado por la Junta Departamental y evaluado en su momento por los ministerios correspondientes —incluido el de Medio Ambiente—, el cual regula las actividades permitidas. Afirmó que durante el año se trabajó para que el proyecto cumpla con dicha normativa "en términos de uso, en términos de ocupación del espacio, en términos de afectación del ecosistema". Asimismo, recordó que el Costa Plan define al Roosevelt como "principal equipamiento metropolitano de toda la zona y con un parque urbano", cuyo objetivo es permitir infraestructura de escala media o grande garantizando el cuidado de los espacios verdes.