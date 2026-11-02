El primer balance del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, a seis meses de su aplicación provisional, indica que las exportaciones de bienes hacia el bloque europeo alcanzaron los U$S 860 millones, lo que significa un incremento del 12% respecto a igual período del año anterior, con 38 millones canalizados al amparo del acuerdo.
relaciones comerciales
A seis meses de su aplicación, acuerdo Mercosur-UE permitió aumento de 12% en exportaciones
En el período que va de mayo a setiembre de 2026, el aumento de las exportaciones de bienes con destino a la UE totalizaron U$S 860 millones.