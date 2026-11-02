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Política

relaciones comerciales

A seis meses de su aplicación, acuerdo Mercosur-UE permitió aumento de 12% en exportaciones

En el período que va de mayo a setiembre de 2026, el aumento de las exportaciones de bienes con destino a la UE totalizaron U$S 860 millones.

Aumentan exportaciones gracias a acuerdo Mercosur-UE.

Aumentan exportaciones gracias a acuerdo Mercosur-UE.
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Por Redacción Caras y Caretas

El primer balance del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, a seis meses de su aplicación provisional, indica que las exportaciones de bienes hacia el bloque europeo alcanzaron los U$S 860 millones, lo que significa un incremento del 12% respecto a igual período del año anterior, con 38 millones canalizados al amparo del acuerdo.

Un informe elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indica que en el período que va de mayo a setiembre de 2026, el aumento de las exportaciones de bienes con destino a la UE se registra en un contexto en el que las exportaciones globales experimentaron una leve contracción del 1,5%.

Sobre la relación con las cuotas de acceso concedidas por el bloque europeo, las colocaciones uruguayas se concentraron en cuatro rubros: carne bovina refrigerada, carne bovina congelada, arroz y miel, que representaron el 54% del valor total exportado. El 46% restante correspondió a cítricos, pescado y carne equina.

Asimismo, el informe destaca una ampliación gradual en la variedad de bienes comercializados bajo el esquema preferencial. Se registraron las primeras operaciones de productos como jugo de naranja, arándanos frescos y bienes de panadería.

En cuanto al país de ingreso de la mercadería, más del 50% se concentra en Países Bajos, lo que refleja su papel como puerto de ingreso a la UE. También destacan Alemania, España, Portugal e Italia, en un total de 17 destinos.

Desde la Unión Europea

Por su parte, las importaciones provenientes de la UE fueron cercanas a los U$S 740 millones, con un crecimiento del 6% respecto a igual período del año anterior. De ese total, 38 millones correspondieron a importaciones amparadas en las preferencias del acuerdo, correspondiendo algo más de 1,5 millones a productos que ingresan bajo cupo.

El informe del MEF subraya que, si bien este primer panorama permite evaluar el inicio de la aplicación del instrumento, se trata de un período acotado para medir el impacto estructural de un tratado de esta escala.

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