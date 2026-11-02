A seis meses de su aplicación, acuerdo Mercosur-UE permitió aumento de 12% en exportaciones

Asimismo, el informe destaca una ampliación gradual en la variedad de bienes comercializados bajo el esquema preferencial. Se registraron las primeras operaciones de productos como jugo de naranja, arándanos frescos y bienes de panadería.

En cuanto al país de ingreso de la mercadería, más del 50% se concentra en Países Bajos, lo que refleja su papel como puerto de ingreso a la UE. También destacan Alemania, España, Portugal e Italia, en un total de 17 destinos.

Desde la Unión Europea

Por su parte, las importaciones provenientes de la UE fueron cercanas a los U$S 740 millones, con un crecimiento del 6% respecto a igual período del año anterior. De ese total, 38 millones correspondieron a importaciones amparadas en las preferencias del acuerdo, correspondiendo algo más de 1,5 millones a productos que ingresan bajo cupo.

El informe del MEF subraya que, si bien este primer panorama permite evaluar el inicio de la aplicación del instrumento, se trata de un período acotado para medir el impacto estructural de un tratado de esta escala.