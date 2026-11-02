El tenso momento que vivió la exfiscal Fossati en Punta del Este: "Vos me metiste preso en Las Rosas"

“En determinado momento, me reconoció”, señaló la exfiscal y exjueza. “Me preguntó: "¿Vos sos la fiscal? Porque vos me metiste preso en (la cárcel) Las Rosas". Se me acercó mucho y en tono muy amenazante me mostró una cicatriz que atravesaba todo su brazo. Quizás por la preparación que uno tiene, siempre lo miré fijo y le repetí: siga su camino”, relató Fossati, quien señaló que su postura “surtió efecto y el hombre se fue”.

“Es increíble porque yo me vine de Montevideo a buscar la tranquilidad y la paz, y sobre todo a esta zona que uno cree que está mucho más vigilada, y a mí ya me pasaron dos situaciones en dos meses”, lamentó.

Pese a la tensa situación que le tocó vivir, Fossati expresó que sigue creyendo que “la zona de Punta del Este y los balnearios de Maldonado son un paraíso en el mundo”.

Valoró a la Policía local y cuestionó a Negro

“Quiebro una lanza tanto por el jefe de Policía (de Maldonado) como por el comisario de la Seccional Décima a quienes yo veo trabajar de forma muy responsable. Creo que esto escapa a un planteo sobre la situación de las autoridades locales”, expresó la dirigente política.

Fossati responsabilizó al ministro del Interior Carlos Negro: “Yo creo que acá Negro tiene que ponerse las pilas y empezar a dar más recursos a esta zona”.