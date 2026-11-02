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Sociedad Fossati | Punta del Este | exfiscal

No puede caminar en paz

El tenso momento que vivió la exfiscal Fossati en Punta del Este: "Vos me metiste preso en Las Rosas"

Gabriela Fossati relató que mientras paseaba con sus perros por Gorlero, un hombre a quien describió como un "exrecluso", la increpó por un hecho del pasado.

La exfiscal Gabriela Fossati pasó un mal momento en Punta.

La exfiscal Gabriela Fossati pasó un mal momento en Punta.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La exfiscal Gabriela Fossati, que reside en Punta del Este, relató al medio local FM GENTE que el pasado domingo por la tarde, mientras paseaba a sus dos perros por la calle 27 y Gorlero, presenció un episodio en el que un hombre, a quien describió con características de "exrecluso", increpaba a dos jóvenes que salían de un local comercial.

“Les decía mariquitas y mantequitas”, detalló Fossati. “Eran chicos y uno que es madre, exfiscal y exjuez, no puede quedar indiferente. Entonces yo lo miré seria y él dejó de molestarlos”, comentó.

"Vos me metiste preso en Las Rosas"

Posteriormente, el hombre comenzó a seguirla y empezó a increparla haciendo comentarios sobre el valor económico de sus mascotas sugiriendo que "valían plata" y que debía utilizarlas para la cría.

“En determinado momento, me reconoció”, señaló la exfiscal y exjueza. “Me preguntó: "¿Vos sos la fiscal? Porque vos me metiste preso en (la cárcel) Las Rosas". Se me acercó mucho y en tono muy amenazante me mostró una cicatriz que atravesaba todo su brazo. Quizás por la preparación que uno tiene, siempre lo miré fijo y le repetí: siga su camino”, relató Fossati, quien señaló que su postura “surtió efecto y el hombre se fue”.

Es increíble porque yo me vine de Montevideo a buscar la tranquilidad y la paz, y sobre todo a esta zona que uno cree que está mucho más vigilada, y a mí ya me pasaron dos situaciones en dos meses”, lamentó.

Pese a la tensa situación que le tocó vivir, Fossati expresó que sigue creyendo que “la zona de Punta del Este y los balnearios de Maldonado son un paraíso en el mundo”.

Valoró a la Policía local y cuestionó a Negro

Quiebro una lanza tanto por el jefe de Policía (de Maldonado) como por el comisario de la Seccional Décima a quienes yo veo trabajar de forma muy responsable. Creo que esto escapa a un planteo sobre la situación de las autoridades locales”, expresó la dirigente política.

Fossati responsabilizó al ministro del Interior Carlos Negro: “Yo creo que acá Negro tiene que ponerse las pilas y empezar a dar más recursos a esta zona”.

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