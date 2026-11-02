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Política Fernando Vilar | buscadores |

Rompiendo el silencio

Fernando Vilar es "nefasto y ridículo" quizás sea "el momento de dejarle el lugar a otra gente", dijo influencer

Autoridades frenteamplistas y nacionalistas rechazaron declaraciones transfóbicas de Fernando Vilar en Buscadores.

Rechazan dichos de Fernando Vilar en Buscadores

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“Quizás así, de a poco, dejemos de naturalizar la violencia y se acabe” la justificación de “lo dije sin querer queriendo”, complementó el subsecretario.

A su vez, la diputada frenteamplista Margarita Libschitz comentó en X que el “sufrimiento para un niño es crecer en una sociedad donde haya personas que crean que es necesario pegarle un tiro por expresar quién es”. Agregó que “la identidad de un niño no es una amenaza. El odio de un adulto, sí”.

La directora de Cultura, Turismo y Juventud de Florida, Adela Dubra (Partido Nacional), publicó en X la mañana del lunes que “para empezar, debemos hilar fino: ¿Fernando Vilar dijo que, si un hijo varón le plantea que quiere ser mujer, "me pego un tiro" o "le pego un tiro"? La diferencia no es menor. Ambas son graves, y en un canal del Estado”.

La exdirectora del Ministerio de Desarrollo Social, Rosa Mendez (PN), reflexionó en X que “Fernando Vilar usa la violencia extrema como ejemplo al debatir sobre identidad de género en la niñez: trivializa su gravedad y alimenta prejuicios”. Estos planteos “no surgen en el vacío: importa el discurso que los enmarca y promueve el cuestionamiento de estas identidades”, criticó.

Ámbito social

La exparticipante de Gran Hermano Uruguay, Victoria Gallegos, manifestó que es “nefasto y ridículo el comentario. Quizás es momento de dejarle el lugar a otra gente” según consignó Tv Show y confirmó Caras y Caretas.

La twittera Zully Silva se preguntó “cuándo fue que ocurrió que personas con responsabilidad en la comunicación se expresaran de esta manera en la TV Pública”. Otro miembro del panel “tuvo que renunciar por violencia de género, esta vez Fernando Vilar deslizando mensajes homofóbicos y discriminatorios”, complementó haciendo referencia a Antonio Maeso.

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