Fernando Vilar: Canal 5 rechazó expresiones agraviantes hacia personas trans en Buscadores

Las opiniones vertidas por Vilar el viernes 30 pasaron inadvertidas en la discusión mediática del fin de semana, aunque hubo debates reducidos en redes sociales.

Respuesta de Canal 5

Ante estas expresiones “desafortunadas e impropias del ámbito de la comunicación” el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) del Ministerio de Educación y Cultura, que administra medios públicos como el Canal 5, comunicó su “profundo rechazo”.

Este tipo de manifestaciones “banaliza situaciones de enorme sensibilidad, puede resultar estigmatizante y generar dolor en las personas trans, sus familias y, especialmente, en niñas, niños y adolescentes”, aseguraron.

El ejercicio de la libertad de expresión y de opiniones “debe estar acompañado de responsabilidad, respeto por la dignidad de las personas y reconocimiento de sus derechos”, agregaron. “La apertura al debate y a la diversidad de perspectivas no puede confundirse con la legitimación de expresiones que puedan contribuir a la discriminación o la violencia”, reprocharon.

“Las manifestaciones realizadas no representan la posición institucional de Canal 5 ni los principios que orientan el trabajo de los medios públicos”, resaltaron. Por lo tanto el Secan le solicitó formalmente a la dirección y producción de Buscadores (una coproducción) “que efectúe una rectificación pública de los dichos, en el propio programa y en un espacio de características equivalentes”. Además deberán generar “una instancia de participación para que personas trans y sus familias puedan compartir sus experiencias y aportar sus perspectivas” a modo de reparación.

Los medios públicos se comprometieron a profundizar “las instancias de reflexión y sensibilización” con sus equipos de conducción, producción y contenidos “extendiendo este trabajo también a las producciones realizadas en régimen de coproducción”, subrayaron.

“Canal 5 reafirma su compromiso con una televisión pública respetuosa de la diversidad, promotora de derechos y abierta a todas las voces. Una televisión que entiende que el debate democrático es indispensable, pero que debe desarrollarse siempre desde el respeto por la dignidad de todas las personas”, concluyeron.

"¿LE PEGO UN TIRO, UN PROBLEMA MENOS?" El reconocido conductor de la TV uruguaya, Fernando Vilar, preguntó al aire de la TV pública de ese país qué hacer si "un hijo que cuando tiene 8 años" le dice que se siente nena. https://t.co/IVWzVVAL4w — TeleBizarra (@TeleBizarra) October 31, 2026

Un nuevo programa

El lunes 2 de noviembre el conductor Fernando Vilar fue sustituido por el periodista Cesar Bianchi quien frecuentemente dirige el programa. Al comienzo del programa leyeron el comunicado institucional íntegramente, aunque el programa no tuvo una programación especial de índole reparatoria como señala el comunicado. El martes volverá Vilar a la conducción del programa, por ahora no hubieron disculpas públicas de Buscadores.

El periodista deportivo Sergio Gorzy, uno de los propietarios de Buscadores tampoco realizó ninguna declaración pública en redes sociales, pese a que se mantuvo activo hablando de las coberturas en las que está involucrado.