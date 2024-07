El Gobierno quiere debilitar a la Intendencia en la UAM

También era motivo de debate que la Intendencia de Montevideo retirara la resolución tomada a mediados de setiembre, que hacía volver a la órbita departamental los terrenos donde se levanta la obra del nuevo Mercado Modelo.

Al final, la gobernanza del futuro Mercado Modelo terminó siendo resuelta por la actual intendenta, Carolina Cosse, quien propuso que la presidencia quedara en manos de la Comuna departamental y la Secretaría General del Ministerio de Ganadería, pero el oficialismo quedó con la sangre en el ojo.

En mayo de este año, los directores de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) repetían una y otra vez que la situación no daba para más y acusaban a su presidente, Daniel Garín, de una gestión “déspota”.

Luego de una ronda de contactos políticos que incluyó al Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo, fueron recibidos por el Parlamento y, en voz de la directora Grisel Moizo, hicieron una especie de catarsis sobre la situación.

En diciembre de 2023 se presentó un proyecto de ley presentado por las senadoras María Dolores Álvarez, Carmen Asiaín, Graciela Bianchi, y los senadores Armando Castaingdebat, Sebastián da Silva, Alfredo de Mattos, Jorge Gandini, Luis Alberto Heber y Jorge Saravia.

Ya en ese proyecto se planteaba como fundamento lo que luego los directores de la UAM tomarían como punta de lanza: “Los poderes asignados al presidente de la institución han sido utilizados por éste de forma sistemática para interpretar la ley, y de esa manera imponerse sobre las posiciones de los demás integrantes de los órganos de dirección, en asuntos directamente relacionados a las definiciones institucionales, y a aspectos de gestión. De esta manera, cuando los directores no comparten la visión del presidente de la UAM, éste acude a diferentes formas de deslegitimación de los mismos, así como de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, amparándose en su interpretación de la ley de creación. En ese sentido son frecuentes los cuestionamientos de la representatividad de los directores sociales exigiendo requisitos que ni la ley ni el funcionamiento de las propias gremiales establecen”.

Planogeneral_UAM.png

Planteos al Senado

El 4 de julio de este año asistieron a la Comisión de Ganadería del Senado una delegación de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana integrada por la señora Paulina Silva, directora titular; el señor Andrés Proto, director titular; el señor Marcelo González, director suplente; y el señor Carlos Piñeyro, integrante de la Mesa Ejecutiva.

Paulina Silva llevó la voz cantante planteando una serie de dificultades que se daban en la cogobernanza y que deberían, según la delegación, propiciar la actuación de la Auditoría Interna de la Nación. Pero fundamentalmente el problema es de carácter político; en dicha comisión, Carlos Piñeyro, integrante de la Mesa Ejecutiva, repitió lo que ya habían dicho en la prensa, expresando: “Nosotros estamos totalmente de acuerdo con los artículos de la ley que se modifican porque entendemos que no se puede seguir gestionando la UAM de la forma que hoy día se lo está haciendo, con personas que hacen y deshacen a su antojo. En este caso, como lo hemos denunciado públicamente, hablamos del presidente de la UAM, a quien no podemos seguir otorgando facultades que le permitan hacer lo que quiera a su antojo y desconocer, en parte, la representatividad gremial. Más de una vez nos ha cuestionado e inclusive ha mandado hacer informes a su equipo jurídico cuestionando la representatividad de quiénes están sentados en la mesa”.

El director Andrés Proto apuntó directamente a la presidencia de la UAM planteando: “Dentro del Directorio de la UAM tenemos políticos trabajando en cargos muy importantes, como secretario y presidente, con intereses que no son los genuinos de la producción y la comercialización de las frutas, verduras y hortalizas del país, y que afectan directamente la viabilidad del sector. Entonces, lo que estamos buscando a través de la modificación de esta ley es generar, justamente, que cuando vuelva a suceder algo similar poder tener una carta en la manga para decir: «Señor, pare un poquito; eso no», algo que hoy no podemos hacer. Reitero que el tema de los terrenos no es menor y no se mencionó, pero tenemos que tratarlo sí o sí. No sé cuál es el ámbito de discusión. Ya sé que el ámbito no es la prensa, pero les pregunto: ¿dónde planteamos el tema?, ¿dónde generamos el debate? Acá venimos 15 o 20 minutos y ya nos tenemos que ir. Entonces, ¿dónde se puede generar el debate?”.

Botana.JPG Sergio Botana vuelve a la carga por los allanamientos nocturnos.

Las distancias de un acuerdo

El senador nacionalista Sergio Botana venía de alguna manera llevando el “ritmo” de los embates que la mayoría de la bancada de senadores blancos y los directores de la UAM impulsan para modificar el “peso político” de la Intendencia.

En la sesión del 4 de julio a que hacíamos referencia, ante la afirmación por parte de algunos de los directores sobre la posibilidad de fraude, expresó: “En primer término, de un informe de auditoría, de todo este tema: las fechas de vencimiento, los procesos y posibilidad de fraude. Sinceramente creo que, en este caso, será la Auditoría Interna de la Nación la primera a la que le toque opinar del tema. El informe no habla de fraude, sino de que existe la posibilidad de que lo hubiera. En definitiva, hasta el momento no hay ninguna denuncia concreta acerca de un hecho anómalo, sino que estamos frente a auditores que advirtieron algún riesgo y lo denunciaron por los canales debidos, lo que nos da tranquilidad a todos. Acerca de las suposiciones de si se pueden pagar los fideicomisos o sobre el tema de los sueldos, indudablemente tenemos opiniones que son políticas y no entran en el campo concreto de las denuncias. En verdad acá no hemos avanzado nada y me parece que es una conversación de escaso valor. Si vamos a entrar en el tema político, voy a tener alguna coincidencia y alguna discrepancia con la delegación presente”.

Botana, opinando sobre la situación política, manifestó: “No es factible pedirle a la Intendencia de Montevideo ni al Poder Ejecutivo que cambie a sus delegados si ellos no responden a determinados lineamientos, como tampoco es posible que la Intendencia de Montevideo o el Poder Ejecutivo les pidan a los productores que cambien a los delegados si no les gustan sus caras. Eso es algo que no debe suceder y mucho menos por estatuto, porque sería generar una inestabilidad en los gobiernos que realmente no es deseable”.

Pero expresados esos conceptos, definió: “En lo que sí coincido es en que los gobiernos deberían ser de los productores. A ellos es a los que les duele en el bolsillo, en la producción y en su viabilidad empresarial y, por eso, son los que tienen que gobernar. En eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que en la figura que se ha organizado, obviamente, la Intendencia de Montevideo por una parte y el Poder Ejecutivo por otra que aportan bastante, tienen que establecer algunos límites y contralores legales de política general que no deben ser violentados. En cuanto al detalle del manejo de los intereses pienso que deberíamos reestudiar un cambio general de gobernanza y poner en los productores el gobierno de las cosas porque de verdad es a los que les duele y, si es a los que les duele, son los que tienen que ir para adelante en este tema.

Después tengo otra discrepancia general con varios de los actores que están acá, del otro lado de la mesa, y con muchos de mis compañeros de la actividad política. Me parece que, mientras sigamos discutiendo el tema de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en la prensa y sigamos llevándolo al terreno de lo político, lo único que estamos haciendo es comprometer el futuro, no ya de la UAM, sino del sector”.

El senador frenteamplista Lauro Meléndez intentó que se profundizará en el informe presentado por una auditoría según la cual se podría estar ante un fraude: “Ustedes hablaban de un informe del Comité de Auditoría y me gustaría que explicaran ese tema, que informen quiénes integran dicho comité y de dónde sale el informe que va a pasar a la Auditoría Interna de la Nación. Por otro lado, me gustaría saber cómo acceder al informe mencionado. Tal vez podrían enviarlo a la Secretaría, porque sería interesante leerlo para tener una opinión sobre la información. En el fragor de la discusión o del relato se podrá constatar que hay información, pero también alguna opinión y sería bueno tener claro el tema para sacar nuestras propias conclusiones”.

Por su parte, el senador frenteamplista Óscar Andrade colocó en el centro del debate el contexto político general: “El peor momento para construir acuerdos es tres semanas antes de las elecciones, porque hay un componente de la propia legitimidad. La verdad es que estamos acá hasta octubre, pero no sabemos si estamos acá en noviembre. No estoy polemizando, sino aclarando posición. Por lo tanto, si hay un tema que durante tres años no pudimos resolver por más que lo intentamos trajimos al Banco República y vimos que su posición endurecía un poco las posibilidades de una salida, y nuevamente conversamos con la UAM y con la Intendencia, tenemos que reconocer que es complejo. Creo que se debe a que se generaron heridas desde el origen de la situación.

El pasaje de factura de cuánta responsabilidad hay de un lado y del otro, hoy es lo que menos ayuda. Si se quiere construir, como dice el senador Botana, un espacio de diálogo para construir acuerdos que sean duraderos en el tiempo, no puedo pensar en que te voy a derrotar la semana que viene. Seamos conscientes también de que tenemos un temperamento acorde a construir acuerdos amplios o tenemos un temperamento que no está pensando en construir acuerdos amplios, sino en ganar una batalla chica, que puede durar lo que duren las mayorías parlamentarias acá, dos meses para adelante.

¿Cuál es la batalla que queremos dar? La batalla estratégica por el tema del sector productivo”.

El proyecto finalmente no fue votado en la sesión plenaria del Senado y sigue buscando acuerdos en la Comisión.