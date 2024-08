El MPP anuncia este martes la incorporación de Blanca Rodríguez

En esta línea, las fuentes políticas consultadas destacaron la importancia que tiene para la periodista, que ahora incursionará en política partidaria, que aunque el acuerdo político es que integre la lista 609, eso no implica que se incorpore al MPP.

Blanca Rodríguez y el objetivo de mantenerse independiente

Su objetivo es mantenerse como frenteamplista independiente y la plataforma elegida para llegar a ocupar una banca en el Parlamento fue el sector político liderado por el expresidente José Mujica.

Luego de estar al frente como figura central de Subrayado por 34 años, Rodríguez se despidió del noticiero el pasado 9 de agosto.

Desde ese momento, por más que ha tenido algunas pocas manifestaciones en la red social X, la comunicadora eligió no hablar sobre su incursión en política partidaria, pese a que los rumores de su desembarco en el Frente Amplio fueron creciendo desde su despedida del noticiero.

Para Orsi es "un lujo“

El candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, se reifirió a la incoporación de Blanca Rodríguez al Frente Amplio. "Para mí es un aporte sustantivo, junto con otros compañeros y compañeras”, dijo. “Recuerdo cuando, en el equipo de Carolina (Cosse) se incorporó María Inés Obaldía, que venía del mundo del periodismo, con una visibilidad que todo el mundo conoce”, agregó.

Orsi dijo que “sabe cuál es la filosofía” de Rodríguez, y recordó el libro “El correo del general” que escribió sobre Líber Seregni.

No obstante, aclaró que no sabe “cómo va a ser ni desde dónde” esa incorporación. “Sé que en estos días se iba a comunicar, pero no lo estamos definiendo desde el equipo de la fórmula y la campaña”, aunque aclaró que “sería un lujo”.