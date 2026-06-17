El MSP habilita a médicos y licenciados en enfermería a aplicar vacunas para ampliar la cobertura nacional

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una nueva ordenanza que modifica sustancialmente la gestión sanitaria del país al autorizar a médicos y licenciados en enfermería a administrar vacunas. Esta decisión, surgida tras una profunda revisión de la normativa vigente, exige a los profesionales completar un proceso previo de capacitación y registro, con el fin de ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud y garantizar la seguridad de la población.
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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, calificó la medida como “histórica” y subrayó la importancia de que cualquier doctor en Medicina o licenciado en Enfermería debidamente registrado pueda sumarse a las campañas de inoculación, especialmente ante escenarios de necesidad sanitaria. Asimismo, la jerarca aclaró de forma enfática que esta nueva disposición no sustituye la "valiosa labor" que realizan los vacunadores tradicionales en cada campaña.
Con esta flexibilización se eliminan barreras burocráticas del sistema para asegurar el acceso a la vacunación, con especial foco en las localidades del interior del país. Para garantizar el éxito de la medida, el MSP mantendrá un estricto control sobre las garantías del proceso, lo que incluye la capacitación del personal, el riguroso mantenimiento de la cadena de frío y el correcto ingreso de los datos en el sistema electrónico. El despliegue supondrá un trabajo coordinado entre los vacunatorios, el Programa Nacional de Vacunación y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.
Un escudo sanitario global e individual
Durante la presentación, la ministra Lustemberg recordó el impacto global de la inmunización, señalando que desde el año 1974 se han evitado 154 millones de muertes en el mundo gracias a las vacunas, alcanzando un nivel de costo-efectividad equiparable al acceso al agua potable.
"Las vacunas son un acto de generosidad. Además de la protección individual, protegen a otras personas que por diferentes enfermedades no pueden inocularse, y disminuyen la circulación de algunas bacterias", aseguró la secretaria de Estado.
Balance de la campaña antigripal 2026 y metas de cobertura
En lo que va de la campaña de vacunación antigripal 2026, un total de 488.000 ciudadanos ya han sido inoculados, cifra que representa una cobertura superior a la registrada en el período 2025. A pesar del avance, el MSP manifestó su preocupación por elevar el porcentaje de adhesión en los grupos de riesgo, detallando el estado de situación actual:
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Mayores de 65 años: 31% de cobertura.
Mujeres embarazadas: 30% de cobertura.
Niños de 6 meses a 5 años: 15% de cobertura.
En contraposición, la jerarca valoró positivamente el comportamiento del personal de la salud, sector que duplicó sus niveles de inoculación respecto a años anteriores.
Finalmente, las autoridades ministeriales hicieron un llamado público a la población para incrementar la adherencia no solo a la dosis antigripal, sino a todo el esquema recomendado por la cartera, haciendo especial énfasis en la vacuna antimeningocócica para determinadas franjas etarias y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) destinada a mujeres embarazadas.