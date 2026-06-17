El MSP habilita a médicos y licenciados en enfermería a aplicar vacunas para ampliar la cobertura nacional

Un escudo sanitario global e individual

Durante la presentación, la ministra Lustemberg recordó el impacto global de la inmunización, señalando que desde el año 1974 se han evitado 154 millones de muertes en el mundo gracias a las vacunas, alcanzando un nivel de costo-efectividad equiparable al acceso al agua potable.

"Las vacunas son un acto de generosidad. Además de la protección individual, protegen a otras personas que por diferentes enfermedades no pueden inocularse, y disminuyen la circulación de algunas bacterias", aseguró la secretaria de Estado.

Balance de la campaña antigripal 2026 y metas de cobertura

En lo que va de la campaña de vacunación antigripal 2026, un total de 488.000 ciudadanos ya han sido inoculados, cifra que representa una cobertura superior a la registrada en el período 2025. A pesar del avance, el MSP manifestó su preocupación por elevar el porcentaje de adhesión en los grupos de riesgo, detallando el estado de situación actual:

Mayores de 65 años: 31% de cobertura.

Mujeres embarazadas: 30% de cobertura.

Niños de 6 meses a 5 años: 15% de cobertura.

En contraposición, la jerarca valoró positivamente el comportamiento del personal de la salud, sector que duplicó sus niveles de inoculación respecto a años anteriores.

Finalmente, las autoridades ministeriales hicieron un llamado público a la población para incrementar la adherencia no solo a la dosis antigripal, sino a todo el esquema recomendado por la cartera, haciendo especial énfasis en la vacuna antimeningocócica para determinadas franjas etarias y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) destinada a mujeres embarazadas.