El plan político que elabore el Frente Amplio va a tener que ser extremadamente inteligente para lograr entusiasmar a la militancia, en primer lugar, y ganarse a la ciudadanía más allá de los propios si es verdad que, como sostienen los legisladores oficialista, el paquete legislativo más importante de este año —sacando la Rendición de Cuentas— es la Ley de Competitividad propuesta por el equipo económico con la generosa voluntad de bajar los costos de la canasta. Por más que el nombre tenga ese propósito tan loable, no son muchos los que manifiestan un gran optimismo en relación con el impacto en los precios de las cosas que pueda llegar a tener esta ley.

Con todo, el primer paso que dio el congreso fue admitir que había un problema, vale decir, un problemón, que no podía ser reducido a las dificultades para articular buenos mensajes de comunicación. Este paso, que algunos pueden considerar trivial o insuficiente, es el más difícil que dan las personas y los colectivos humanos: aceptar cuando las cosas no están bien y luego, por cierto, actuar en consecuencia. El proceso actual de congreso con autocríticas, plenario y lineamientos para elaborar un plan es el camino más sano y unitario para encontrarle la vuelta al acertijo. Sin embargo, la estrategia como tal tiene una dificultad que no se debe subestimar: nada sorprendería que el presidente Orsi y las múltiples ambiciones que conviven en las cumbres no contribuyeran en lo más mínimo a la ardua tarea de recuperar la aprobación y mejorar el clima ciudadano con la gestión frenteamplista. A veces sucede, simplemente, que la gente es como es y no puede con su genio.

El 2028 que se avecina le plantea a la izquierda el inmenso desafío de reencontrarse consigo misma y volver a conquistar el corazón y la adhesión militante de la gente. Curiosamente, la derecha uruguaya es un aliado importante en esta empresa, porque ha asumido una actitud tan irracional e irritante que la gente no los ve como opción, mucho menos ese votante desencantado o alejado del Frente o del Gobierno por su debilidad o sus gestualidades para los contrarios. Ese es un punto de partida importante. Los que se alejan del Gobierno, entre los frenteamplistas, se alejan por izquierda, y a la izquierda del Frente Amplio por ahora no hay nada significativo, ni siquiera con una modesta representación parlamentaria.

Dicho todo esto, habrá que ver cómo se conjuga un resultado del congreso tan elocuente y tan contundente en muchos de los temas de actualidad y un gobierno, especialmente un presidente que no siente esas ideas o por lo menos no las siente más, porque ni siquiera cuando se lo propone —y todo indica que se lo propone— le brota algo que suene parecido. Y eso que el Frente Amplio se lo ha pedido hasta en reuniones directas. Por ahora este es el camino. Ojalá sirva para corregir el rumbo en lo que resta del mandato.