Para el PIT-CNT, estas dinámicas buscan alterar el debate público, debilitan las organizaciones históricas de representación social y afectan el funcionamiento democrático, por lo que consideró necesario que la sociedad y las instituciones realicen una reflexión profunda sobre su alcance.

Lineamientos previsionales y financiamiento de la seguridad social

En el plano programático, la central ratificó su postura en favor de un sistema de seguridad social que amplíe la cobertura y asegure la suficiencia de las prestaciones dirigidas a las mayorías populares. En esa línea, reiteró la necesidad de avanzar hacia mecanismos de financiamiento acordes con los cambios tecnológicos del empleo.

El Secretariado Ejecutivo planteó también la urgencia de revisar el peso de las exoneraciones fiscales otorgadas al gran capital y de modificar los costos crecientes asociados al esquema previsional vinculado a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), reafirmando la continuidad de su acción gremial independientemente del desenlace electoral.