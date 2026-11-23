El Secretariado Ejecutivo del Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) emitió un comunicado público en el que reconoció y respetó el resultado expresado tras finalizar el escrutinio de la Corte Electoral correspondiente a las elecciones de la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS). Según el texto difundido el 22 de noviembre, la central sindical abrirá en los próximos días, dentro de sus ámbitos orgánicos, una instancia de evaluación cualitativa con el objetivo de elaborar una síntesis que fortalezca la unidad y la defensa de los derechos laborales.
Elecciones
El PIT-CNT reconoció resultados del BPS, denunció irregularidades y millonarias campañas de desinformación
La central sindical anunció un análisis cualitativo de los resultados tras el cierre del conteo oficial de la Corte Electoral.