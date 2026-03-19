Embajada de EEUU dio detalles de la red de narcotráfico y lavado que lideraba Marset

Detalles del caso y cooperación internacional

La investigación, liderada por la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), contó con una colaboración internacional sin precedentes que incluyó a:

Unidades de inteligencia y Ministerios de Gobierno de Bolivia, Paraguay y Uruguay .

Oficinas de la DEA en Bogotá, Buenos Aires, Asunción, São Paulo y Río de Janeiro .

El apoyo técnico de Europol.

En mayo de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Marset, en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).

Proceso judicial

De ser hallado culpable, Marset enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito, considerando las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos. El caso está bajo la responsabilidad de los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg.

Los documentos relacionados con este proceso (Caso No. 1:23-cr-143) son de carácter público y pueden consultarse en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia.