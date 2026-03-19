Embajada de EEUU dio detalles de la red de narcotráfico y lavado que lideraba Marset

La Embajada de los Estados Unidos en Uruguay informó que el ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera compareció ayer por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia. Marset es señalado como el líder de una organización transnacional de narcotráfico responsable de la distribución de miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.
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Alcance de la organización y operaciones ilícitas
Según documentos judiciales, la red dirigida por Marset operaba de manera extendida en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal. Las investigaciones detallan cargamentos de hasta 10 toneladas de cocaína por envío y el uso de violencia para proteger sus operaciones.
La acusación destaca el rol de su estrecho colaborador, Federico Ezequiel Santoro Vassallo (alias "Capitán"), quien operaba desde Paraguay coordinando el movimiento de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Santoro, quien ya se declaró culpable en mayo de 2025, fue condenado a 15 años de prisión tras comprobarse que utilizaba mensajeros y el sistema bancario global para lavar fondos, principalmente en euros y dólares estadounidenses.
Detalles del caso y cooperación internacional
La investigación, liderada por la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), contó con una colaboración internacional sin precedentes que incluyó a:
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Unidades de inteligencia y Ministerios de Gobierno de Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Oficinas de la DEA en Bogotá, Buenos Aires, Asunción, São Paulo y Río de Janeiro.
El apoyo técnico de Europol.
En mayo de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Marset, en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).
Proceso judicial
De ser hallado culpable, Marset enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito, considerando las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos. El caso está bajo la responsabilidad de los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg.
Los documentos relacionados con este proceso (Caso No. 1:23-cr-143) son de carácter público y pueden consultarse en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia.