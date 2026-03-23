Empleo y despidos: las alertas del Pit-Cnt sobre la agenda laboral

Entre las principales modificaciones destacó el cambio de enfoque se pasa de programas generales a un foco en personas, se priorizan colectivos con mayores dificultades de inserción y se fortalecen los incentivos para las empresas. No obstante, Picco planteó como preocupación central que los subsidios no terminen reemplazando trabajadores ya empleados.

“Queremos ver que esto no termine sustituyendo trabajadores efectivos por subsidiados”, advirtió, especialmente en empresas que no necesitan ese tipo de estímulos.

También subrayó la importancia de atender problemáticas estructurales, como las dificultades de inserción de mujeres jóvenes y jefas de hogar, vinculadas, entre otros factores, a la carga de cuidados.

Despidos

Sobre la propuesta de establecer una notificación previa en casos de despido, Picco expresó respaldo, aunque señaló que aún no existe un proyecto formal.

Indicó que en los últimos años se han registrado situaciones en las que los trabajadores se enteran de su desvinculación de forma abrupta, incluso por correo electrónico.

En ese sentido, consideró necesario avanzar hacia estándares internacionales que otorguen mayor previsibilidad y margen de reacción a los trabajadores.

Jornada laboral

La reducción del tiempo de trabajo es otro de los puntos centrales en la agenda sindical. Según Picco, el tema ha tenido avances “tímidos” en algunas negociaciones colectivas, pero sin consolidarse.

Actualmente, la discusión está prevista en el ámbito del Consejo Superior Tripartito, aunque presenta demoras. La economista atribuyó esa lentitud, en parte, a la resistencia del sector empresarial a abordar el tema. Se espera que, tras Semana de Turismo, el Consejo retome su funcionamiento y defina una agenda que incluya la reducción de la jornada laboral, la implementación de la nueva ley de empleo y la revisión de los grupos de negociación colectiva.

Sobre este último punto, Picco advirtió que existen sectores que han quedado fuera de los esquemas actuales, lo que impacta negativamente en las condiciones de negociación y en los beneficios para los trabajadores.