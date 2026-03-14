Escándalo: denuncian que vocero de Javier Milei viajó con su familia en avión privado a Punta del Este

Pagano presentó otra denuncia contra Adorni "por enriquecimiento ilícito, ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco", indicó la diputada a través de X.

La secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, salió en defensa de Adorni a través de X: "Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos".

También defendieron públicamente al jefe de Gabinete el propio presidente así como otros ministros y numerosos funcionarios oficialistas.

El escándalo trajo a la palestra antiguas declaraciones de Adorni sobre el uso de aviones por parte de funcionarios públicos.

Otro escándalo del vocero de Milei

Por otra parte, se desató otro escándalo al conocerse que la esposa de Adorni integró la comitiva presidencial a Estados Unidos además del viaje a Uruguay, de carácter familiar, en un avión privado, por los que ya acumula denuncias en la Justicia.

Adorni, quien también oficia de vocero del presidente argentino, Javier Milei, viajó el pasado viernes junto a la comitiva del jefe de Estado para la cumbre americana de seguridad realizada en Miami el sábado en Miami y para participar luego en Nueva York del 'Argentina Week' con inversores internacionales.

La esposa de Adorni, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial, lo que desató una fuerte polémica en la opinión pública.

"Yo vine a deslomarme a Nueva York y quería que mi esposa me acompañe", justificó Adorni, quien dijo que su esposa había comprado un pasaje a Nueva York por 5.348 dólares y luego, por cambios en la agenda presidencial para incluir el viaje a Miami, Angeletti terminó viajando en el avión de Milei por "invitación de Presidencia".

El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó en el Congreso un pedido de informes para saber quién pagó el viaje de Angeletti.