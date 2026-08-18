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Política Pablo Caram |

cambio de roles

Exintendente Pablo Caram asumió al frente del Cecoed de Artigas

Caram y la exdiputada Valentina Dos Santos fueron condenados por la Justicia en una causa vinculada al pago irregular de horas extras durante su gestión.

Pablo Caram, otra vez al ruedo.

Pablo Caram, otra vez al ruedo.

 Gastón Britos / FocoUy
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El exintendente de Artigas Pablo Caram asumió como nuevo titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed). Se trata de un cargo de confianza. "Se avecinan meses bastante complicados. Lo ha dicho el presidente (Yamandú Orsi), lo ha dicho Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y todos los informes meteorológicos, la verdad que no son nada alentadores”, sostuvo.

Durante una entrevista con el medio artiguense Clic Regional, Caram explicó que la decisión responde a una reorganización interna de la administración.

Igualmente, sostuvo que no implica un regreso a la política, sino que busca aportar su experiencia. No es una forma de volver, es una forma de tratar de aportar los conocimientos. Yo sé que tengo capacidad de trabajo, de dedicación, de esfuerzo y eso quiero dejar en claro a la gente artiguense”, agregó.

Caram aseguró que su prioridad será la preparación ante posibles situaciones de emergencia, particularmente frente a los pronósticos meteorológicos para los próximos meses.

Se avecinan meses bastante complicados. Lo ha dicho el presidente (Yamandú Orsi), lo ha dicho Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y todos los informes meteorológicos, la verdad que no son nada alentadores”, sostuvo.

“Vamos a trabajar en coordinar e ir preparándonos para esos eventos que van a ser muy difíciles”, afirmó.

Caram condenado

La llegada de Caram al cargo se produce luego de que el Partido Nacional resolviera, de cara a las últimas elecciones departamentales, que él y la exdiputada Valentina Dos Santos no estaban habilitados a utilizar el lema partidario como candidatos.

Ambos fueron condenados por la justicia en una causa vinculada al pago irregular de horas extras durante su gestión al frente de la comuna. La sentencia estableció penas de libertad a prueba y cumplimiento de trabajo comunitario.

La investigación incluyó, entre otros aspectos, el pago de una cantidad extraordinaria de horas extras a una funcionaria vinculada a la administración departamental.

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