El exintendente de Artigas Pablo Caram asumió como nuevo titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed). Se trata de un cargo de confianza. "Se avecinan meses bastante complicados. Lo ha dicho el presidente (Yamandú Orsi), lo ha dicho Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y todos los informes meteorológicos, la verdad que no son nada alentadores”, sostuvo.
cambio de roles
Exintendente Pablo Caram asumió al frente del Cecoed de Artigas
Caram y la exdiputada Valentina Dos Santos fueron condenados por la Justicia en una causa vinculada al pago irregular de horas extras durante su gestión.