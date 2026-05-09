¿Qué pasará con el precio del boleto capitalino ante la última suba de los combustibles?

El jerarca sostuvo que: “En principio no está planteado sobre la mesa en el corto plazo un aumento del boleto”.

Fideicomiso del gasoil

Bergara explicó que “hay un mecanismo que es el del fideicomiso del gasoil que permite que el aumento de los precios del petróleo, de los combustibles y del propio gasoil se mitigue sustancialmente para el transporte colectivo, por eso el precio del boleto no tiene los vaivenes que tiene en general el combustible”.

A su vez, añadió: “Aún con un aumento importante del petróleo que ya hubo a nivel internacional y un incremento del combustible que fue bastante mitigado por las arcas públicas en Uruguay, el impacto sobre el boleto no debería ser sustantivo, por cómo funciona el mecanismo del fideicomiso”.

Finalmente, consultado sobre si el precio del boleto será el mismo durante todo el año, Bergara respondió: “En general, hay fechas en las que el boleto se corrige y, en principio, no tenemos planteado variar el cronograma”.