Política Falero | Neptuno | Neptuno

Polémica por Arazatí

Falero aclaró sus dichos sobre el proyecto Neptuno: "La decisión tomada por el Gobierno es totalmente errónea"

En las últimas horas trascenció que el exministro de Transporte José Luis Falero compartía la decisión de cancelar el proyecto Neptuno.

El exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

 Dante Fernández / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El senador del Partido Nacional y exministro de Transporte y Obras Públicas durante la pasada administración, José Luis Falero, aclaró este martes sus dichos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, que recibió el pasado miércoles al ministro de Ambiente Edgardo Ortuño.

En dicha comisión, el dirigente nacionalista había dicho - según consta en la versión taquigráfica de la sesión- que compartía la decisión de cancelar el proyecto en Arazatí como “vecino de San José”, pero consideró que había “otras alternativas”.

“Lo logro entender, lo comprendo y hasta lo comparto si ustedes quieren que lo diga acá públicamente. Lo comparto como vecino de San José, pero también digo que había otras alternativas”, dijo Falero, quien fue intendente del departamento maragato entre 2010 y 2020.

Falero aclara los tantos: "Hubo una versión parcial de lo que yo manifesté"

Consultado este martes en rueda de prensa en relación a sus dichos, Falero dijo que "hubo una versión parcial" de lo que el legislador manifestó la comisión: "Dije que podía llegar a entender el cambio del gobierno con respecto a no hacer Arazatí, en el entendido de que habían otras alternativas cuando estaba firmado", manifestó.

Falero subrayó que lo que estaba firmado por parte del gobierno que integró era la construcción de la mencionada planta y la sustitución del pólder [laguna artificial], algo que era "una preocupación de los vecinos".

En relación a la sustitución del pólder, Falero dijo que firmaron una adenda "al mismo tiempo de la firma que permitiera de que la toma de agua se pudiera hacer desde Riachuelo o desde algún lugar más cercano a Colonia".

El senador dijo que no se tomó esa adenda, sino que "se cambia totalmente el objeto del contrato porque se deja de lado la toma de agua Río La Plata".

"Estoy absolutamente de acuerdo con la toma de agua Río La Plata y con el trabajo que se hizo en Arazatí", subrayó Falero.

El nacionalista manifestó estar "totalmente convencido" que la decisión del gobierno de suspender el proyecto Neptuno es "totalmente errónea": "Irnos a Casupá a afectar más de 3.000 hectáreas es totalmente contradictorio a lo que se debería hacer y a la preocupación que manifestó el gobierno sobre Arazatí cuando vamos a afectar a mucha más gente en Casupá".

