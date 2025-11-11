Falero aclaró sus dichos sobre el proyecto Neptuno: "La decisión tomada por el Gobierno es totalmente errónea"

Falero aclara los tantos: "Hubo una versión parcial de lo que yo manifesté"

Consultado este martes en rueda de prensa en relación a sus dichos, Falero dijo que "hubo una versión parcial" de lo que el legislador manifestó la comisión: "Dije que podía llegar a entender el cambio del gobierno con respecto a no hacer Arazatí, en el entendido de que habían otras alternativas cuando estaba firmado", manifestó.

Falero subrayó que lo que estaba firmado por parte del gobierno que integró era la construcción de la mencionada planta y la sustitución del pólder [laguna artificial], algo que era "una preocupación de los vecinos".

En relación a la sustitución del pólder, Falero dijo que firmaron una adenda "al mismo tiempo de la firma que permitiera de que la toma de agua se pudiera hacer desde Riachuelo o desde algún lugar más cercano a Colonia".

El senador dijo que no se tomó esa adenda, sino que "se cambia totalmente el objeto del contrato porque se deja de lado la toma de agua Río La Plata".

"Estoy absolutamente de acuerdo con la toma de agua Río La Plata y con el trabajo que se hizo en Arazatí", subrayó Falero.

El nacionalista manifestó estar "totalmente convencido" que la decisión del gobierno de suspender el proyecto Neptuno es "totalmente errónea": "Irnos a Casupá a afectar más de 3.000 hectáreas es totalmente contradictorio a lo que se debería hacer y a la preocupación que manifestó el gobierno sobre Arazatí cuando vamos a afectar a mucha más gente en Casupá".