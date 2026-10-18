Fernando Pereira reelegido por aclamación como presidente del Frente Amplio

Un proceso de participación y elaboración colectiva

El VIII Congreso fue el resultado de cuatro meses de discusión y elaboración política, con la participación de más de 12.000 frenteamplistas en cientos de asambleas de comités de base en todo el país y en distintas comisiones de trabajo.

En la instancia participaron más de 2.000 delegados y delegadas titulares, además de alrededor de 1.000 suplentes e invitados. Se presentaron más de 2.000 mociones y se incorporaron cientos de aportes al documento final, en su mayoría respaldados por amplios consensos.

El Frente Amplio reivindicó este proceso como una expresión de su carácter democrático y de su condición de coalición y movimiento. En un contexto de cuestionamientos a la política y a las instituciones democráticas, la organización destacó la importancia de sostener la participación popular como parte de su identidad.

La culminación del Congreso también cerró una etapa iniciada en 2021, con el Congreso “50 años de unidad”, que incluyó el análisis del papel de la fuerza política durante el período de oposición al gobierno de la coalición de derecha. En ese recorrido, el documento destacó la resistencia, la movilización y la articulación con los movimientos sociales, así como los avances en la incorporación de las perspectivas de género y antirracista.