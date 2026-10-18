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Política

Congreso frenteamplista

Fernando Pereira reelegido por aclamación como presidente del Frente Amplio

Fernando Pereira seguirá presidiendo el Frente Amplio y buscará profundizar las transformaciones y el fortalecimiento del vínculo entre gobierno y sociedad.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Frente Amplio culminó su VIII Congreso, “Compañero Pepe Mujica”, ratificó a Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, elegido por aclamación por el máximo órgano de la organización. Su continuidad al frente de la fuerza política se enmarca en una estrategia que busca fortalecer la unidad, ampliar la participación ciudadana y consolidar el vínculo entre el gobierno, la militancia y las organizaciones sociales.

Homenaje a Mujica

El Congreso rindió homenaje a José Mujica, a quien reconoció como una figura determinante en el crecimiento del Frente Amplio y en la construcción de su identidad política. El documento final destacó su trayectoria como segundo presidente de la República electo por la coalición de izquierda y su proyección internacional como referente del humanismo y de los valores progresistas.

En ese marco, la fuerza política reafirmó sus principios antioligárquicos, antiimperialistas, antipatriarcales y antirracistas, junto con su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa.

Un proceso de participación y elaboración colectiva

El VIII Congreso fue el resultado de cuatro meses de discusión y elaboración política, con la participación de más de 12.000 frenteamplistas en cientos de asambleas de comités de base en todo el país y en distintas comisiones de trabajo.

En la instancia participaron más de 2.000 delegados y delegadas titulares, además de alrededor de 1.000 suplentes e invitados. Se presentaron más de 2.000 mociones y se incorporaron cientos de aportes al documento final, en su mayoría respaldados por amplios consensos.

El Frente Amplio reivindicó este proceso como una expresión de su carácter democrático y de su condición de coalición y movimiento. En un contexto de cuestionamientos a la política y a las instituciones democráticas, la organización destacó la importancia de sostener la participación popular como parte de su identidad.

La culminación del Congreso también cerró una etapa iniciada en 2021, con el Congreso “50 años de unidad”, que incluyó el análisis del papel de la fuerza política durante el período de oposición al gobierno de la coalición de derecha. En ese recorrido, el documento destacó la resistencia, la movilización y la articulación con los movimientos sociales, así como los avances en la incorporación de las perspectivas de género y antirracista.

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