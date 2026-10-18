El Frente Amplio culminó su VIII Congreso, “Compañero Pepe Mujica”, ratificó a Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, elegido por aclamación por el máximo órgano de la organización. Su continuidad al frente de la fuerza política se enmarca en una estrategia que busca fortalecer la unidad, ampliar la participación ciudadana y consolidar el vínculo entre el gobierno, la militancia y las organizaciones sociales.
Congreso frenteamplista
Fernando Pereira reelegido por aclamación como presidente del Frente Amplio
Fernando Pereira seguirá presidiendo el Frente Amplio y buscará profundizar las transformaciones y el fortalecimiento del vínculo entre gobierno y sociedad.