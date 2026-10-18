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Sociedad León XIV | papa | gira

"No hay impedimentos clínicos"

León XIV recibió el alta médica y su viaje a Uruguay sigue en evaluación

El papa regresó al Vaticano tras una intervención pulmonar. Su cirujano aseguró que no existen impedimentos clínicos para viajar a América Latina en noviembre, aunque persisten dudas sobre la agenda definitiva.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado y regresó al Vaticano, cinco días después de someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma. Su equipo médico informó que la evolución es favorable y señaló que, desde el punto de vista clínico, no existen impedimentos para que realice la gira prevista por América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú.

El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la intervención, afirmó en declaraciones a Vatican News que el pontífice, de 71 años, se encuentra en condiciones «absolutamente satisfactorias» y estimó que estará plenamente recuperado en aproximadamente diez días.

El alta se concretó luego de evaluar los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax y el estado general del paciente. Durante la operación, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Según explicó Margaritora, el tumor fue detectado de manera fortuita durante una radiografía abdominal de rutina, en la que se identificó una pequeña mancha en el pulmón derecho. El especialista calificó la intervención como rutinaria y destacó la participación activa del papa en el proceso de recuperación.

La gira por Sudamérica, pendiente de confirmación

La recuperación de León XIV se produce a pocas semanas del viaje previsto por Sudamérica, una visita que contempla su llegada a Uruguay, Argentina y Perú. Si bien el cirujano aseguró que no existen contraindicaciones clínicas para realizar el recorrido, todavía persisten interrogantes sobre el desarrollo definitivo de la agenda.

Por el momento, el Vaticano informó que las audiencias del pontífice fueron canceladas hasta el 20 de octubre, mientras continúa el seguimiento de su evolución.

Tras abandonar el Hospital Gemelli, León XIV regresó a la Santa Sede. Según lo anunciado por el Vaticano, este domingo rezará el Ángelus desde la ventana de sus aposentos papales, con vista a la plaza de San Pedro, en una de sus primeras apariciones públicas después de la intervención.

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