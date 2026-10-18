El papa León XIV recibió el alta médica este sábado y regresó al Vaticano, cinco días después de someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma. Su equipo médico informó que la evolución es favorable y señaló que, desde el punto de vista clínico, no existen impedimentos para que realice la gira prevista por América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú.
"No hay impedimentos clínicos"
León XIV recibió el alta médica y su viaje a Uruguay sigue en evaluación
El papa regresó al Vaticano tras una intervención pulmonar. Su cirujano aseguró que no existen impedimentos clínicos para viajar a América Latina en noviembre, aunque persisten dudas sobre la agenda definitiva.