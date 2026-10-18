León XIV recibió el alta médica y su viaje a Uruguay sigue en evaluación

Según explicó Margaritora, el tumor fue detectado de manera fortuita durante una radiografía abdominal de rutina, en la que se identificó una pequeña mancha en el pulmón derecho. El especialista calificó la intervención como rutinaria y destacó la participación activa del papa en el proceso de recuperación.

La gira por Sudamérica, pendiente de confirmación

La recuperación de León XIV se produce a pocas semanas del viaje previsto por Sudamérica, una visita que contempla su llegada a Uruguay, Argentina y Perú. Si bien el cirujano aseguró que no existen contraindicaciones clínicas para realizar el recorrido, todavía persisten interrogantes sobre el desarrollo definitivo de la agenda.

Por el momento, el Vaticano informó que las audiencias del pontífice fueron canceladas hasta el 20 de octubre, mientras continúa el seguimiento de su evolución.

Tras abandonar el Hospital Gemelli, León XIV regresó a la Santa Sede. Según lo anunciado por el Vaticano, este domingo rezará el Ángelus desde la ventana de sus aposentos papales, con vista a la plaza de San Pedro, en una de sus primeras apariciones públicas después de la intervención.