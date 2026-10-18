La undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya tuvo una jornada de sábado con triunfos importantes en la lucha por los objetivos de la temporada. Racing fue uno de los grandes protagonistas al vencer 3-0 a Wanderers, mientras que Progreso derrotó 2-0 a Juventud de Las Piedras y reforzó sus aspiraciones de permanencia.
Al rojo vivo arriba y abajo
Racing goleó a Wanderers y Progreso sumó tres puntos clave en el Clausura
La fecha 11 de la Liga AUF Uruguaya tuvo victorias de Racing y Progreso, mientras que Cerro y Cerro Largo repartieron puntos. Boston River también se impuso ante Defensor Sporting.