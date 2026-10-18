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Deportes Racing | Progreso | Torneo Clausura

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Racing goleó a Wanderers y Progreso sumó tres puntos clave en el Clausura

La fecha 11 de la Liga AUF Uruguaya tuvo victorias de Racing y Progreso, mientras que Cerro y Cerro Largo repartieron puntos. Boston River también se impuso ante Defensor Sporting.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya tuvo una jornada de sábado con triunfos importantes en la lucha por los objetivos de la temporada. Racing fue uno de los grandes protagonistas al vencer 3-0 a Wanderers, mientras que Progreso derrotó 2-0 a Juventud de Las Piedras y reforzó sus aspiraciones de permanencia.

Racing se impuso con autoridad y Progreso no se entrega

En el Parque Osvaldo Roberto, Racing consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Wanderers. El resultado le permitió sumar tres puntos relevantes en la recta final del campeonato y prolongar la disputa por sus objetivos deportivos.

Por su parte, Progreso se hizo fuerte en el Parque Abraham Paladino y venció 2-0 a Juventud. Los goles llegaron en el tramo final del encuentro: Garay Silva abrió el marcador a los 87 minutos y Nahuel López amplió la diferencia en el tiempo añadido, a los 90+5. La victoria representó un impulso importante para el equipo en su lucha por mantenerse en Primera División.

Empate que complica a Cerro y triunfo de Boston River

La fecha había comenzado el viernes con el empate 1-1 entre Cerro y Cerro Largo en el estadio Luis Tróccoli. El conjunto local se adelantó por intermedio de Juan Cruz Guasone, pero Andrés Córdoba igualó en el cierre del partido.

El sábado, Boston River completó la jornada con una victoria 1-0 ante Defensor Sporting, según los resultados publicados del encuentro.

La actividad del Clausura continuará este domingo con Albion-Torque, Danubio-Central Español y Liverpool-Peñarol, mientras que Nacional enfrentará a Deportivo Maldonado el martes.

Con el campeonato entrando en una etapa decisiva, cada punto adquiere especial importancia tanto en la pelea por los puestos de privilegio como en la lucha por la permanencia y la clasificación a las competiciones internacionales.

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