Racing goleó a Wanderers y Progreso sumó tres puntos clave en el Clausura

Por su parte, Progreso se hizo fuerte en el Parque Abraham Paladino y venció 2-0 a Juventud. Los goles llegaron en el tramo final del encuentro: Garay Silva abrió el marcador a los 87 minutos y Nahuel López amplió la diferencia en el tiempo añadido, a los 90+5. La victoria representó un impulso importante para el equipo en su lucha por mantenerse en Primera División.