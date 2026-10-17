Ministerio de Ganadería declaró alerta institucional ante el fenómeno de El Niño

Al respecto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, remarcó el compromiso de la cartera estatal con las familias rurales y el sector agropecuario: “Conscientes de lo que significa para quienes producen enfrentar eventos climáticos extremos, tal como hicimos desde fines del año pasado en un escenario antagónico de sequía, ponemos todos nuestros equipos a trabajar de forma coordinada para anticiparnos y acompañar a los productores con medidas y acciones concretas para sortear de la mejor manera lo que pueda venir”.

Con este paso, el MGAP reafirma la importancia de la planificación conjunta e interinstitucional para mitigar los impactos del clima en la producción nacional y garantizar la resiliencia del sector agropecuario frente a la variabilidad climática.