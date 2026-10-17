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Política Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |

Resolución

Ministerio de Ganadería declaró alerta institucional ante el fenómeno de El Niño

El ministro Alfredo Fratti remarcó el compromiso de la cartera estatal con las familias rurales y el sector agropecuario.

El ministerio de Ganadería toma medidas ante la llegada de El Niño.

El ministerio de Ganadería toma medidas ante la llegada de El Niño.
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Con el objetivo de optimizar la respuesta operativa y acompañar al sector productivo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) emitió una resolución orientada a consolidar una articulación fluida y coordinada con las distintas capas del gobierno. La medida busca centralizar el trabajo entre el gobierno nacional, las intendencias, los Comités Departamentales de Emergencias (CDE) y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed), reforzando de manera estratégica el Sistema de Alerta Temprana frente a eventuales adversidades meteorológicas.

Política preventiva

Esta iniciativa se enmarca en una política preventiva que procura anticipar escenarios de riesgo climático, asegurando que la información técnica y los recursos disponibles lleguen de forma oportuna a los productores de todo el país. La integración con los ámbitos departamentales y nacionales resultará clave para actuar con rapidez y eficacia en el territorio.

Al respecto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, remarcó el compromiso de la cartera estatal con las familias rurales y el sector agropecuario: “Conscientes de lo que significa para quienes producen enfrentar eventos climáticos extremos, tal como hicimos desde fines del año pasado en un escenario antagónico de sequía, ponemos todos nuestros equipos a trabajar de forma coordinada para anticiparnos y acompañar a los productores con medidas y acciones concretas para sortear de la mejor manera lo que pueda venir”.

Con este paso, el MGAP reafirma la importancia de la planificación conjunta e interinstitucional para mitigar los impactos del clima en la producción nacional y garantizar la resiliencia del sector agropecuario frente a la variabilidad climática.

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