Pereira abrió el congreso del Frente Amplio y llamó a defender lo conquistado

"A pesar de que en el primer año creció 2,3%, y el salario va a volver a crecer en el segundo año, la gente espera más", aseguró Pereira.

“La forma de defender los derechos de lo que hemos conquistado es con más y mejor Frente Amplio. Con un Frente Amplio que se piense a 20 años, pero también que se vea ganando la elección de 2029 para seguir cambiando la vida de los uruguayos”, manifestó el presidente del partido oficialista.

Según continuó, “de eso se trata” el congreso, de “construir el futuro” de Uruguay. Se trata, prosiguió, de pensar “qué Frente Amplio se precisa”, incluso estando “muy lejos” de las elecciones; de “cómo fortalecer” la política del partido del oficialismo “para apoyar al gobierno”; de cómo “seguir cambiando la vida” de los uruguayos.

“De eso se trata: más unidad, más compromiso, más Frente Amplio. Viva la unidad, viva el Frente Amplio, viva todos los que lo construyeron y los que lo están construyendo hoy”, concluyó.

Media década perdida

En rueda de prensa, previo a su discurso, Pereira esgrimió que “la gente tiene una expectativa” sobre un gobierno de izquierda “que no la tiene” sobre uno de derecha. “Para ser claros: en un gobierno de derecha, el período pasado, de [Luis] Lacalle Pou, 40 meses perdimos salario. Solo 20 recuperamos e hicimos crecer algo. O sea, media década perdida. De la izquierda se espera más”, sostuvo Pereira.

Asimismo, enfatizó en que “la gente espera más” del FA. “Por más que hemos hecho adelantos a las jubilaciones mínimas, la gente espera más y hay que dar más, en la medida de las posibilidades", aseguró.

Se espera que este sábado discutan “todas las delegaciones” del interior y de Montevideo acerca de “un material que estuvo hace meses” en los comités del FA, para lo que se conformarán “varias” comisiones. Sobre la mesa estará también a candidatura de Fernando Pereira para la reelección de la presidencia del Frente Amplio.

El domingo se elevará un documento para la aprobación del máximo órgano del partido oficialista que “coloca una perspectiva al FA, pero también al Uruguay”, afirmó Pereira.

"No va a gobernar, nunca, basado en encuestas"

Antes del acto inaugural, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, reconoció haber “acusado la caída” del Gobierno en las encuestas, pero aseguró que el Frente Amplio “no va a gobernar, ni hoy ni nunca, basado en encuestas”.

Pereira mencionó como ejemplo que, durante el primer año de gestión de Mariano Arana al frente de la Intendencia de Montevideo, “tenía el 20%” de aprobación y “terminó su período con 70%”.

“Esa manía de andar atrás de las encuestas probablemente es la que nos haya hecho pensar que Lula ganaba en primera vuelta y resulta que el error estadístico que tenían en Brasil era entre 7 y 10 puntos”, afirmó.

El dirigente frenteamplista agregó que “hay que tomar con cautela” las encuestas, porque “es una fotografía y como toda fotografía puede tener problemas”.

No obstante, reconoció que hay “causas” por las que “la gente está molesta”, pero aseguró que “la realidad se cambia haciendo política” y “comunicación política”. “Eso es lo que estamos mejorando en la coordinación entre el gobierno y el Frente Amplio”, concluyó.