Fiscal Willian Rosa criticó a Mónica Ferrero por su conformidad con asignación presupuestal

En su publicación, Willian Rosa critica la estrategia de "ruego" adoptada por la jerarquía del Ministerio Público para solicitar recursos. El fiscal considera que, en lugar de rogar, se debería exigir al sistema político que esté a la altura de la responsabilidad que se les reclama a los fiscales. Rosa concluye que, por más de una década, las solicitudes de refuerzo para la Fiscalía han sido ignoradas.

Dijo la Fiscal General subrogante, Mónica Ferrero en la Comisión de Presupuesto de Diputados: "No estoy desconforme porque nos escucharon y por lo que nos dieron, por el contrario, estoy muy contenta con que hayan recogido sobre todo la propuesta de la Escuela de Fiscales del… — Willian M. Rosa (@Willian_M_Rosa) September 11, 2025