Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política fiscal | Mónica Ferrero | presupuesto

¿Ruego o exigenica?

Fiscal Willian Rosa criticó a Mónica Ferrero por su conformidad con asignación presupuestal

El fiscal Rosa dijo que no puede haber satisfacción cuando a Fiscalía le dieron solamente 6 de cada 100 pesos que solicitó.

Fiscal Willian Rosa

Fiscal Willian Rosa
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El fiscal y representante de la organización de fiscales, Willian Rosa, ha emitido una declaración en la que cuestiona la conformidad expresada por la fiscal general subrogante, Mónica Ferrero, ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, respecto a la asignación presupuestal para el próximo ejercicio.

Rosa señala que la conformidad manifestada por Ferrero se contradice con la precaria situación laboral que ella misma describió a los legisladores.

Durante su comparecencia, la fiscal Ferrero afirmó estar “muy contenta” porque se escucharon sus propuestas, especialmente la de la creación de una Escuela de Fiscales. No obstante, según Willian Rosa, la aprobación de solo el 6% de lo solicitado por el Ministerio Público para el presupuesto de 2025 no justifica la satisfacción.

El fiscal Rosa enfatiza que la realidad del trabajo de sus colegas es alarmante, tal como lo describió la propia Ferrero al hablar del aumento de "licencias por salud mental, por burnout". Para Rosa, esta situación de sobrecarga laboral y falta de recursos evidencia la fragilidad de la institución.

En su publicación, Willian Rosa critica la estrategia de "ruego" adoptada por la jerarquía del Ministerio Público para solicitar recursos. El fiscal considera que, en lugar de rogar, se debería exigir al sistema político que esté a la altura de la responsabilidad que se les reclama a los fiscales. Rosa concluye que, por más de una década, las solicitudes de refuerzo para la Fiscalía han sido ignoradas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Willian_M_Rosa/status/1966124374626308485&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar