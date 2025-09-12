El fiscal y representante de la organización de fiscales, Willian Rosa, ha emitido una declaración en la que cuestiona la conformidad expresada por la fiscal general subrogante, Mónica Ferrero, ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, respecto a la asignación presupuestal para el próximo ejercicio.
¿Ruego o exigenica?
Fiscal Willian Rosa criticó a Mónica Ferrero por su conformidad con asignación presupuestal
El fiscal Rosa dijo que no puede haber satisfacción cuando a Fiscalía le dieron solamente 6 de cada 100 pesos que solicitó.