Fiscales de EEUU acusaron a Marset de liderar una organización narcoterrorista

La presentación del equipo liderado por el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff, publicada este lunes por Búsqueda llegó horas después de que se conociera una carta de puño y letra de Marset en la que se declaró inocente de los cargos por lo que se lo acusaba (hasta ese momento) y denunció a agentes de la DEA por amenazarlo con que no vería más a sus hijos si no se colaboraba con la Justicia de EEUU, lo que terminó de echar por tierra las negociaciones con la defensa de Marset para alcanzar un acuerdo de culpabilidad.

Además, Marset denunció que dos agentes federales lo intentaron extorsionar y le pidieron las claves de sus billeteras digitales para quedarse con más de 4 millones de USDT, una de las criptomonedas más populares por su paridad con el dólar.

Nuevos cargos contra Marset incluyen atentado a Brigada Antidrogas y amenaza a fiscal Ferrero

El juzgado del Distrito Este de Virginia ya había presentado una acusación contra el uruguayo por el delito “conspiración para lavar dinero", la cual estaba vinculada a las operaciones que realizaba el brazo financiero de su organización, el también uruguayo Federico Santoro, quien tras ser extraditado, alcanzó un acuerdo con la Justicia de EEUU a cambio de cooperación.

Entre los tres nuevos delitos por lo que se lo acusa a Marset en EEUU está el de "conspiración para el narco-terrorismo".

Los fiscales califican a Marset como una persona violenta que lidera el Primer Cartel Uruguayo (PCU), a la que describen como una organización “terrorista” dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

Sobre las presuntas “actividades terroristas” de Marset y el PCU, sostienen que “estas actividades violentas, que implicaron el uso de armas, artefactos peligrosos, armas de fuego y explosivos, se llevaron a cabo con fines que iban más allá del mero beneficio económico personal de Marset”, dice el texto.

“Entre los objetivos figuraban, entre otros, consolidar el control de Marset sobre su organización, garantizar su propia libertad e intimidar a terceros para que se sometieran a su voluntad”, dice uno de los apartados del documento.

Por ejemplo, los fiscales estadounidenses aseveran que Marset instruyó a uno de sus cómplices en mayo 2020 a tirar una granada en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, en el Prado (Montevideo), a mismo tiempo que ordenó amenazar a la entonces fiscal de estupefacientes de y actual fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

Además, señalaron que en setiembre de 2020, Marset mató a un miembro de su organización porque creía que estaba complotando en su contra y en 2021, en Asunción (Paraguay), ordenó matar a otro criminal (su primo) porque sospechaba que estaba colaborando con las autoridades de ese país.

Entre los episodios advertidos en la acusación resalta una peculiar comunicación entre una agente de la DEA y el uruguayo en marzo de 2025 y le sugirió que se entregara, pero la respuesta de Marset fue amenazarlo, según los fiscales de EEUU.

El barco repleto de cocaína secuestrado en Colombia

Una mega incautación de cocaína ocurrida el 16 de junio de 2024 cerca de la Isla de San Andrés (Colombia) fundamentaría el cargo de “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”.

La acusación describe que en esa ocasión, Marset conspiró con un miembro del Clan del Golfo y con otros más para enviar casi 1.700 kg de cocaína en una lancha rápida desde Colombia a Costa Rica.

Las autoridades colombianas detuvieron la embarcación fuera de su mar territorial y arrestaron a los ocupantes de la embarcación sin bandera.