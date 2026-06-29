Uruguay asume presidencia del Mercosur con la vista puesta profundizar acuerdo con la UE

Acuerdo con la UE

La firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), concretada el 17 de enero de 2026, le otorgó al bloque sudamericano un rol clave en el contexto regional e internacional, dijo Lubetkin, en la 68.ª Reunión del Consejo del Mercado Común, que se desarrolló este lunes 29 en Asunción, Paraguay. La reunión de alto nivel es anterior a la Cumbre del Mercosur que comenzará este martes 30, con la participación del presidente Yamandú Orsi.

Para Lubetkin, la asociación entre ambos espacios fue el acuerdo “más trascendente firmado desde su creación”. Definió al documento como una contribución a subsanar una “deuda histórica” con el sector privado, que presenta un perfil exportador de origen agropecuario. En este marco, la presidencia pro tempore de Uruguay dedicará este semestre a profundizar los beneficios del acuerdo, adelantó el ministro de Relaciones Exteriores.

Consenso por cupos

Destacó el logro de un consenso sobre los cupos exportables que consideren “el flujo bilaterial histórico del comercio con la UE”, así como la necesidad de incorporar criterios vinculados a las asimetrías existentes en términos de tamaño económico y capacidad exportadora global”.

Además, mencionó la Primera Reunión del Acuerdo Interino de Comercio entre Mercosur y la UE, que se desarrollará en diciembre de 2026, así como también el Primer Foro Empresarial del Mercosur-Unión Europea, que se focalizará en el sector privado. Ambas instancias se realizarán en el marco de la Cumbre del Mercosur en Uruguay.

Por otra parte, Lubetkin subrayó que Uruguay continuará con el diálogo del Mercosur con India, Vietnam y Japón, instancias de intercambio con China y la profundización de acuerdos regionales en el marco del Acuerdo Latinoamericano de Integración (Aladi) con Chile, Perú, Ecuador y Colombia.