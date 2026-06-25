Marset echó a sus abogados en EEUU y denunció a la DEA por amenazas

La denuncia de Marset a la DEA

En la misiva -redactada en un inglés y letra prolija-, la cual fue publicada este jueves por el semanario Búsqueda, Marset señaló que al llegar a EEUU solicitó representación legal y que ese pedido fue ignorado. Asimismo, denunció que fue interrogado por agentes de la DEA sin abogado presente y que durante ese interrogatorio los agentes lo amenazaron diciéndole que "nunca volvería a ver a mis hijos y pasaría el resto de mi vida en prisión si no cooperaba".

A su vez, denunció que el sumario del interrogatorio fue “falsificado”. Según Marset, se incluyeron declaraciones que nunca hizo y que negaciones fueron grabadas y presentadas como confirmaciones en la causa judicial. “Esto constituye un fraude de un documento oficial”, señala la carta, redactada en inglés. Agrega, además, que los agentes de la DEA le pidieron acceso a sus activos en criptomonedas.

En la carta, el uruguayo recluido en EEUU también pidió no tener contacto con los agentes de la DEA denunciados, a fin de proteger su “integridad y seguridad” y solicita que el juzgado tome nota de las irregularidades que describe.

Cambio de abogados y de estrategia

Marset solicitó ante el juez el cambio de su representación legal en EEUU, puesto que los tres abogados designados en primera instancia, Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva, se habrían negado a denunciar las supuestas irregularidades que señala Marset. Por ese motivo, ahora pidió ser representado por Robert Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King.

Respecto al proceso legal, el uruguayo se declaró inocente: "No soy culpable de los cargos en mi contra", y apuntó que EEUU carece de jurisdicción para juzgarlo, porque ninguna de las conductas que se le atribuyen ocurrieron en territorio estadounidense.

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