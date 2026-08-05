Bañados de Carrasco: Partido Colorado citará a Ortuño por exclusión de humedales

"Nos preocupa porque además todo esto se da en un contexto de falta de transparencia, ya que al día siguiente de aprobarse este decreto una empresa de desarrollo inmobiliario que pretende hacer un megaproyecto millonario en la zona de Bañados de Carrasco presenta una solicitud para un cambio de categorización del suelo", afirmó.

La legisladora también cuestionó las explicaciones posteriores brindadas por Ortuño sobre la medida. A su entender, el anuncio de la creación de un nuevo ámbito de trabajo para abordar la situación contradice la trayectoria de los equipos que ya vienen estudiando el tema desde hace décadas.

"A mí lo que me llama la atención son las declaraciones posteriores del ministro, que no puede defender esta exclusión y anuncia que se va a crear un grupo de trabajo, desconociendo que hace más de 20 años ya hay grupos de trabajo. Es decir, nos quieren hacer creer que no hay una correlación cuando es alevoso", expresó.

Además, Castro fue crítica con la actuación del Ministerio de Ambiente en este caso y sostuvo que la decisión forma parte de una forma de proceder que, según afirmó, se ha reiterado durante la actual gestión. "Lamentablemente viene actuando de una forma ecocida, mercantilizando los ecosistemas", señaló en referencia a los espacios naturales que, a su juicio, deben preservarse. En la misma línea, concluyó: "Esto es una constante en este Ministerio de Ambiente".