Fossati: Jorge Díaz "siempre está detrás de las tinieblas"

En ese sentido, Fossati sostuvo que no se debe ser muy brillante y que los jueces cuando llegan a una condena tratan, normalmente, que sea por prueba directa. “Hay ocasiones en que no se tiene pruebas directas y se llega a condena por indicios. En el caso de Jorge Díaz, todos los indicios le juegan en contra. Él emite tuits cuando están por salir noticias, contrata gente que no debe. Por ejemplo, organiza un grupo de litigación en una universidad privada y no tiene ningún profesor de derecho procesal, sí tiene al doctor Williman, al doctor Negro, a la doctora Zampayo, fiscal que ha realizado una carrera meteórica. Creo que estuvo un año y medio en el interior; no sé si en Montevideo estuvo en alguna fiscalía. Es la que se ocupa de la unidad de litigación y va a dar cursos para que los abogados que abonan por los mismos se enteren de los problema de la Fiscalía. Creo que es poco serio y detrás de todo ese tipo de situaciones que no deberían pasar, lamentablemente, está Jorge Díaz”, reflexionó.