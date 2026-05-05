Sector pesquero concretó primera exportación a la Unión Europea con arancel cero

"Representa un aprovechamiento de materia prima significativamente superior y con más mano de obra nacional", explicó la cámara en relación al tipo de corte de pescado exportado.

La CIPU destacó, además, que la Unión Europea es el "mayor importador de pescado del mundo" y que este tipo de embarques contaban con un arancel de 15% para el ingreso.

"Esta mejora arancelaria es una de las llaves que permitirá a Uruguay competir de igual a igual en uno de los mercados más exigentes y de mayor valor del mundo, una vez que se avance con los cambios estructurales que venimos proponiendo al Estado desde hace años", estimaron.

Cardona celebró embarque con arancel 0%

La ministra de Industria Fernanda Cardona celebró lo ocurrido con el primer cargamento de pescado rumbo a Lituania-La jerarca escribió en su cuenta de X: "¡Hoy partió el primer embarque uruguayo con arancel 0% a Europa! La empresa CIUPSA concretó la carga de 28 toneladas de merluza procesada con destino a Lituania y se convierte en la primera exportación que aprovecha las preferencias arancelarias del Acuerdo UE-Mercosur. Que se trate de piezas ya procesadas es importante para la industria nacional porque significa más valor agregado y más mano de obra uruguaya detrás de cada kilo. Comenzamos a celebrar los frutos de este acuerdo: de pagar un 15% de arancel a pagar cero. Así de concreto es su impacto para la pesca uruguaya", sentenció.