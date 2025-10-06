Frente Amplio condena el genocidio y convoca a la marcha por Palestina

Por unanimidad, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA), condenó el genocidio llevado adelante por "el gobierno de Benjamín Netanyahu" y resolvió convocar a la movilización por Palestina organizada para el próximo jueves 9 de octubre. La movilización comenzará a las 18.30 con una concentración en 18 de Julio y Germán Barbato.
Señala el FA que la convocatoria es "en condena al Genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamín Netanyahu", y "en adhesión a los millones de personas que en el mundo se movilizan en solidaridad con el pueblo palestino".
Reclama “la instalación inmediata de un cordón humanitario que posibilite el ingreso de alimentos y medicación” y respalda “a los centenares de activistas que implementan acciones para romper el bloqueo. Especialmente a la iniciativa de la flotilla Global Sumud y los/as dos uruguayos/as detenidos ilegalmente en aguas internacionales”.
Insta, además, a un “cese al fuego inmediato”, “el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional y la liberación de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás”.
Desde la fuerza política también abogan por la promoción de una solución de paz duradera, que garantice la existencia de dos estados, basada en las fronteras acordadas en 1967.
“Exhortamos a nuestro gobierno a seguir promoviendo en los ámbitos internacionales acciones que posibiliten una solución de fondo al conflicto”, concluye la convocatoria.
Genocidio en Palestina
La ofensiva israelí en la Franja de Gaza comenzó el pasado 7 de octubre de 2023,tras una operación relámpago de Hamás. Más de 250 personas fueron tomadas como rehenes.
Desde entonces, los continuos ataques de Israel en Gaza han dejado más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.400 heridos y han sumido al territorio palestino en una situación de catástrofe humanitaria.
Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino.