Frente Amplio condena el genocidio y convoca a la marcha por Palestina

Insta, además, a un “cese al fuego inmediato”, “el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional y la liberación de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás”.

“Exhortamos a nuestro gobierno a seguir promoviendo en los ámbitos internacionales acciones que posibiliten una solución de fondo al conflicto”, concluye la convocatoria.

Genocidio en Palestina

La ofensiva israelí en la Franja de Gaza comenzó el pasado 7 de octubre de 2023,tras una operación relámpago de Hamás. Más de 250 personas fueron tomadas como rehenes.

Desde entonces, los continuos ataques de Israel en Gaza han dejado más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.400 heridos y han sumido al territorio palestino en una situación de catástrofe humanitaria.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino.