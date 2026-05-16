Palestina a 78 años de la Nakba: guerra, supervivencia y una sociedad inquebrantable

Según datos oficiales palestinos, casi dos millones de personas han sido desplazadas dentro de Gaza desde octubre de 2023.

Según diversos informes, la explotación de tierras por parte de las colonias israelíes ha aumentado más de un 245 % desde el año 2000.

Más de 73.761 personas palestinas han sido asesinadas desde octubre de 2023, lo que supone el periodo más mortífero desde la Nakba.

La población palestina alcanza los 15,5 millones de personas

La Oficina Central de Estadística de Palestina ha publicado con motivo del 78 aniversario de la Nakba nuevos indicadores demográficos y de desarrollo que documentan el impacto que tienen las políticas israelíes actuales sobre la población palestina repartida por todo el mundo.

Según la Oficina, la población global palestina llegó a unos 15,5 millones de personas a finales de 2025. De esa cifra global, aproximadamente 7,4 millones de personas viven en la Palestina histórica, mientras que aproximadamente 8,1 millones viven en la diáspora, incluidos 6,8 millones que viven en países árabes. La Oficina calcula que la población palestina del Estado de Palestina consta de aproximadamente 5,6 millones de personas, incluidos 3,43 millones en la Cisjordania ocupada y 2,13 millones en Gaza.

El informe destacaba también que la población palestina es una población joven e indicaba que el 43% de la población palestina es menor de 18 años y la media de edad es de 21,6 años.

Desplazamientos masivos y destrucción generalizada

La Oficina indicaba que la actual guerra de Israel contra Gaza, que empezó el 7 de octubre de 2023, ha desplazado a casi dos millones de personas palestinas dentro de Gaza de una población total de aproximadamente 2,2 millones de personas. También documentó el desplazamiento de unas 40.000 personas palestinas de campos de refugiados en el norte de la Cisjordania ocupada.

Según el informe, las autoridades israelíes han revocado 14 .869 documentos de residencia en Jerusalén desde 1967, lo que ha afectado a unas 13.000 familias palestinas y ha impedido a casi 65.000 personas palestinas entrar en la Jerusalén ocupada.

La Oficina informó de que solo en 2025 se demolieron total o parcialmente cerca de 1.400 edificios e instalaciones palestinas, incluidas 258 estructuras en Jerusalén. Entre esas demoliciones hubo 104 casos de autodemolición forzosa que tuvieron que realizar personas palestinas obligadas por las autoridades israelíes. También se informa de que a lo largo de este año las autoridades israelíes emitieron 991 nuevas órdenes de demolición de construcciones palestinas en toda la Cisjordania ocupada.

Gaza se ha convertido en zonas militares de amortiguación

El informe señalaba que más del 53% del territorio de Gaza ha sido transformado en zonas militares de amortiguación debido a la guerra de Israel y a consecuencia de ello, las personas que residen en Gaza están confinadas ahora en aproximadamente el 36% de la superficie total de la Franja.

Se informa de que la densidad de población en Gaza pasó de 219 personas por kilómetro cuadrado en 1931 a más de 6.000 hoy en día, aunque durante la guerra en algunas zonas hubo más de 35.000 personas por kilómetro cuadrado.

La Oficina añadía que desde octubre de 2023 los ataques israelíes han destruido más de 102.000 edificios en Gaza y provocado daños totales o parciales a al menos 330.000 viviendas, lo que supone más del 70% de todas las viviendas de la Franja.

La expansión de las colonias llega a unos niveles récord

Según la Oficina, la expansión colonial en la Cisjordania ocupada ha llegado a «unos niveles sin precedentes». A finales de 2025, había 645 emplazamientos coloniales y bases militares israelíes en toda Cisjordania, incluidos 151 colonias, 350 puestos de avanzada y otros emplazamientos considerados coloniales. También se informó que la cantidad de colonos israelíes establecidos en la Cisjordania ocupada era de 778.567 a finales de 2024, incluidos 333.580 colonos establecidos en la Jerusalén ocupada.

El informe añadía que a lo largo de 2025 las autoridades israelíes confiscaron más de 5,571 dunams [unidad de superficie que equivale a mil metros cuadrados, n. de la t.] de tierra palestina por medio de órdenes de confiscación militar, medidas de expropiación y al calificarlas de las llamadas «tierras del Estado». Al mismo tiempo, entre 2000 y 2025 el terreno explotado por colonos israelíes en tierra palestina robada aumentó más de un 245%.

Miles de ataques y árboles arrancados

La Oficina documentó más de 61.000 ataques perpetrados por las fuerzas de ocupación y los colonos israelíes en toda Cisjordania entre 2022 y 2025. A consecuencia de estos ataques más de 81.500 árboles, la mayoría olivos, fueron arrancados y destruidos.

El informe señalaba también la existencia de unos 900 checkpoints militares y puertas que restringen los movimientos de la población palestina y limitan su acceso a sus tierras dedicadas a la agricultura.

Agua, educación e indicadores de desarrollo

Según la Oficina, Israel controla más del 85% de los recursos hídricos subterráneos palestinos e impide a la población palestina acceder al agua proveniente del río Jordán y del mar Muerto.

Según los informes, la disponibilidad media de agua en Gaza se redujo durante la guerra a entre tres y cinco litros por persona y día, muy por debajo del mínimo humanitario internacional de 15 litros diarios.

A pesar de las condiciones actuales, el informe destacó varios indicadores relacionados con la educación y el desarrollo: la tasa de alfabetización entre la población palestina llegó al 97,9 %, lo que supera tanto la media mundial como la árabe. La matrícula en la enseñanza primaria fue cercana al 100% en la Cisjordania ocupada y antes del 7 de octubre de 2023 había llegado a unos niveles similares en Gaza. Según la Oficina, el 67,8% del alumnado de enseñanza superior son mujeres.

Además, el 86,6 % de la población palestina utiliza Internet, mientras que la Cisjordania ocupada mantiene una tasa de conexión a la red eléctrica del 99,9%.

La cifra más alta de mortalidad desde la Nakba

La Oficina afirmó que la cantidad de personas palestinas asesinadas entre el 7 de octubre de 2023 y finales de abril de 2026 era más de 73.761. En esta cifra se incluyen 72.601 personas asesinadas en Gaza y 1.160 en la Cisjordania ocupada. La Oficina lo considera «cifra más alta de mortalidad desde la Nakba».

Texto original: https://www.palestinechronicle.com/nakba-at-78-palestinians-in-numbers-war-survival-and-an-unbroken-society/