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Política Buenos Aires |

a 50 años

Orsi en Buenos Aires por homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz: "Uruguay sigue siendo una referencia"

Orsi recordó que el pueblo argentino "dio cobijo" a muchos uruguayos durante el exilio sufrido durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

Orsi en Buenos Aires.

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El presidente Yamandú Orsi participó este jueves en Buenos Aires de un homenaje a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, a 50 años de su asesinato. “Quiero agradecer al pueblo argentino que durante años cuidó tanto a nuestra gente”, sostuvo el mandatario, en referencia a los miles de exiliados que vivieron allí.

Orsi recordó que el pueblo argentino "dio cobijo" a muchos uruguayos durante el exilio sufrido durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Recordó el caso del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate y el apoyo que Raúl Alfonsín (presidente argentino en el periodo 1983-1989) brindó a los uruguayos exiliados.

Consultado sobre la presencia de diferentes dirigentes políticos de Uruguay en el homenaje, el mandatario subrayó que, “para los que estamos del lado de la democracia, en estos casos, no hay gobierno ni oposición”.

"Estamos todos convencidos de que es la mejor forma de conducirnos, la existencia de partido, de diálogo. Hoy lo volvieron a resaltar los argentinos, que Uruguay sigue siendo una referencia y, como eso no está dado para siempre, tenemos que cuidarlo y mucho”, agregó.

Asistentes al homenaje

La ceremonia, realizada en la legislatura porteña, contó, además, con la presencia de la vicepresidenta, Carolina Cosse, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa.

También asistió el expresidente Julio María Sanguinetti; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres; familiares de los homenajeados; cuerpo diplomático; legisladores y otras autoridades de ambos países.

Santoro agradece

Durante la parte oratoria, el legislador Leandro Santoro habló del terrorismo de Estado y de la coordinación del aparato represivo a través del Plan Cóndor en América Latina. Resaltó, además, la vocación democrática de las figuras homenajeadas, y recordó los episodios del 20 de mayo de 1976, cuando sus cuerpos fueron encontrados.

“Es una forma de hacerle un homenaje a la democracia uruguaya”, sostuvo Santoro, quien resaltó la asistencia de Orsi y del expresidente Sanguinetti.

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