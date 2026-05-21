Orsi en Buenos Aires por homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz: "Uruguay sigue siendo una referencia"

"Estamos todos convencidos de que es la mejor forma de conducirnos, la existencia de partido, de diálogo. Hoy lo volvieron a resaltar los argentinos, que Uruguay sigue siendo una referencia y, como eso no está dado para siempre, tenemos que cuidarlo y mucho”, agregó.

Asistentes al homenaje

La ceremonia, realizada en la legislatura porteña, contó, además, con la presencia de la vicepresidenta, Carolina Cosse, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa.

También asistió el expresidente Julio María Sanguinetti; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres; familiares de los homenajeados; cuerpo diplomático; legisladores y otras autoridades de ambos países.

Santoro agradece

Durante la parte oratoria, el legislador Leandro Santoro habló del terrorismo de Estado y de la coordinación del aparato represivo a través del Plan Cóndor en América Latina. Resaltó, además, la vocación democrática de las figuras homenajeadas, y recordó los episodios del 20 de mayo de 1976, cuando sus cuerpos fueron encontrados.

“Es una forma de hacerle un homenaje a la democracia uruguaya”, sostuvo Santoro, quien resaltó la asistencia de Orsi y del expresidente Sanguinetti.