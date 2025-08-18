Ciclón: ¿Puede suspenderse el Partido entre Peñarol y Racing por Copa Libertadores?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol, programado para este martes a las 21:30 en el Estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) en Buenos Aires, podría verse afectado por el mal tiempo.
El meteorólogo Guillermo Ramis sugirió la posibilidad de suspender el encuentro debido a las "buenas lluvias" y "células de tormenta" que se pronostican para la jornada. En una entrevista con Informativo Sarandí, Ramis advirtió que el riesgo de tormentas en Argentina es alto y que la situación podría complicarse "principalmente en la noche". "Si el árbitro tuviera buen criterio, lo suspendería ya con antelación", afirmó el experto, anticipando que los hinchas "se van a enchumbar hasta los juanetes".
La CONMEBOL no suspende con antelación
A pesar de las advertencias, las cuentas de Racing en redes sociales desmintieron los rumores. La cuenta Racing Manía señaló:
"El rumor que circula sobre una suspensión anticipada del partido de #Libertadores entre #Racing - #Peñarol por condiciones climáticas es falsa”.
Por su parte, Somos Racing comunicó que “Ante el rumor que corre con relación a la posible suspensión del partido de vuelta, 8º de final de #CopaLibertadores entre #Racing y Peñarol, por las intensas lluvias anunciadas para el martes. La CONMEBOL no suspende los partidos de manera anticipada. Por ahora, se juega”.
Ambas fuentes coinciden en que la CONMEBOL no toma estas decisiones con antelación. La determinación final recae en el árbitro, quien puede optar por suspender el partido hasta tres horas antes del inicio o en el mismo momento del encuentro.
El equipo arbitral para el partido estará a cargo del colombiano Wilmar Roldán, asistido por Jhon León y Jhon Gallego, con Carlos Betancur como cuarto árbitro. En el VAR estarán los chilenos Juan Lara y Edson Cisternas.
Por ahora, el partido sigue en pie y la decisión final dependerá de las condiciones climáticas del momento y del criterio del árbitro Wilmar Roldán.