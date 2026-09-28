Gestión de residuos: entrega de composteras y contenedores intradomiciliarios en Carrasco Norte

En el marco del programa Hogares Sustentables, la Intendencia de Montevideo (IM) desplegó este sábado 26 de septiembre una nueva jornada de equipamiento ambiental con contenedores en el barrio Carrasco Norte, dentro del Municipio E para la gestión de residuos. La actividad contó con la presencia del director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, y se llevó a cabo junto a la ribera del arroyo Carrasco, en el punto ubicado sobre la calle Dr. Ricardo Areco y el pasaje lateral de la Asociación Civil La Esperanza.