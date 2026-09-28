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Política residuos | contenedores | Carrasco Norte

Hogares sustentables

Gestión de residuos: entrega de composteras y contenedores intradomiciliarios en Carrasco Norte

La medida abarca a 243 hogares e implica el retiro de 11 contenedores de la vía pública y la reubicación de otros tres.

Contenedores para gestionar residudos en Carrasco Norte

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Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco del programa Hogares Sustentables, la Intendencia de Montevideo (IM) desplegó este sábado 26 de septiembre una nueva jornada de equipamiento ambiental con contenedores en el barrio Carrasco Norte, dentro del Municipio E para la gestión de residuos. La actividad contó con la presencia del director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, y se llevó a cabo junto a la ribera del arroyo Carrasco, en el punto ubicado sobre la calle Dr. Ricardo Areco y el pasaje lateral de la Asociación Civil La Esperanza.

Durante el operativo se distribuyó un contenedor intradomiciliario por hogar para la disposición de residuos mezclados, sumado a la entrega de composteras para las familias que opten por la clasificación de sus desechos orgánicos. Asimismo, se dispuso la instalación de una isla de reciclaje en la vía pública —en la intersección de Antonio Pena y Av. Arq. Horacio Acosta y Lara— para la captación de materiales reciclables.

Delimitación territorial y reorganización del equipamiento urbano

La intervención alcanza de forma directa a 243 hogares comprendidos dentro del perímetro delimitado por el lateral de la Asociación Civil La Esperanza, la calle Dr. Ricardo Areco, la acera oeste de Gral. Nariño y la acera norte de la Av. Arq. Horacio Acosta y Lara.

Como parte de la transición hacia el sistema domiciliario, la comuna procederá al retiro de 11 contenedores situados en la vía pública y a la reubicación de otros tres. Los puntos de retiro comprenden los siguientes frentes:

  • Gral. Nariño 2495 (un contenedor).

  • Antonio Pena 2494 (un contenedor).

  • Dr. Raúl E. Baetghen 2481 (un contenedor).

  • Dr. Ricardo Areco esquina Avenir Rosell.

  • Ing. Álvaro Correa Moreno 2490.

  • Av. Arq. Horacio Acosta y Lara: direcciones 7016, 7032, 7062 (ambos recipientes) y 7114 (ambos recipientes).

Con esta estrategia, la IM apunta a erradicar los basurales endémicos en torno a los contenedores comunitarios, mejorar la salubridad en la ribera del arroyo Carrasco y fomentar prácticas de economía circular en los barrios de la capital.

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