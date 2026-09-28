Ades Montevideo denunció operativo policial "violento" en el Liceo N°70

Ades denunció que, durante el episodio, hubo efectivos que apuntaron a las docentes, se negaron a identificarse y maltrataron al estudiante y al portero. También afirmó que una subdirectora cayó al suelo durante un forcejeo entre un policía y el funcionario liceal.

Minutos después, el portero fue esposado y llevado a la Seccional 24, de donde salió "a altas horas de la noche", según el comunicado. El sindicato calificó el procedimiento de "totalmente injustificado" y señaló que ofreció asesoramiento jurídico al trabajador, que es tercerizado.

Policía investiga procedimiento

Tras el episodio, representantes de Ades y Fenapes se reunieron el lunes 21 con autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y del Ministerio del Interior. Según el comunicado, participaron, entre otros, el director general de Secundaria, Manuel Oroño, y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

En esa reunión, el sindicato planteó la necesidad de revisar el abordaje policial a los estudiantes cuando llegan o salen del liceo y rechazó la ubicación de tanquetas frente al centro educativo. También sostuvo que existen antecedentes de procedimientos inadecuados en ese liceo y en el Liceo N°11.

Según Ades, el jefe de Policía les informó que está en curso una investigación sobre el procedimiento en el Liceo 70. El sindicato anunció una nueva reunión para este lunes 28 de setiembre, en la que se discutirán posibles medidas.