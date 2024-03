Glenda Rondán y otro mensaje desalentador para Laura Raffo

«Por más que seas una mujer joven, economista, hermosa, hay algo que nunca vas a ser, y es ser intendenta».´

Ni intendenta, ni presidenta. Lo que dijo Glenda Rondán

En la jornada del día lunes, en Buscadores le consultaron a Glenda Rondán “si era necesario decirle a Raffo que no iba a ser presidenta”. Rondán respondió: “no vale la pena, porque va a ganar Delgado”. Para la ex diputada, las elecciones internas del Partido Nacional arrojarán como resultado la victoria del ex secretario de la Presidencia de la República.

Respecto a la interna frenteamplista dijo que estaba muy pareja y que podía ganar cualquiera de los dos principales, tanto Orsi como Cosse, aunque ella prefiere a Cosse y cree que va a ser la ganadora en las internas de junio.