Gobierno argentino amplió denuncia por difusión en Uruguay de audios atribuidos a Karina Milei

Reacción de Martín Menem

El propio titular de Diputados se refirió públicamente al caso en su cuenta de X, donde advirtió que, “en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara”, ámbito en el que suelen realizarse reuniones de coordinación con la participación de Karina Milei.

“La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral, con el objetivo de dañar al Gobierno y provocar escándalo social”, afirmó Menem.

Pedido de medidas judiciales

Ante este panorama, Soto solicitó a la Justicia que se amplíe la denuncia original y que se dispongan las medidas de investigación necesarias para determinar el origen y las responsabilidades en la difusión del material.