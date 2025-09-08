Hacete socio para acceder a este contenido

Política audio |

Pedido que cruza el charco

Gobierno argentino amplió denuncia por difusión en Uruguay de audios atribuidos a Karina Milei

La presentación, realizada por el abogado Fernando Oscar Soto, representante de la cartera, se fundamenta en un “hecho nuevo”: la difusión en la red social X de un audio por parte del usuario @estoesdopamina.

Difusión de audio compromete a Karina Milei
Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, encabezado por Patricia Bullrich, amplió la denuncia judicial por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

La presentación, realizada por el abogado Fernando Oscar Soto, representante de la cartera, se fundamenta en un “hecho nuevo”: la divulgación en la red social X de un audio por parte del usuario Dopamina (@estoesdopamina), un canal de streaming uruguayo. En esa grabación, cuya autenticidad no ha sido confirmada, se menciona al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según el escrito, el material habría sido “obtenido de forma ilícita y clandestina” desde las oficinas de la Cámara Baja, que actualmente preside Menem.

Reacción de Martín Menem

El propio titular de Diputados se refirió públicamente al caso en su cuenta de X, donde advirtió que, “en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara”, ámbito en el que suelen realizarse reuniones de coordinación con la participación de Karina Milei.

“La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral, con el objetivo de dañar al Gobierno y provocar escándalo social”, afirmó Menem.

Pedido de medidas judiciales

Ante este panorama, Soto solicitó a la Justicia que se amplíe la denuncia original y que se dispongan las medidas de investigación necesarias para determinar el origen y las responsabilidades en la difusión del material.

