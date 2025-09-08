El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, encabezado por Patricia Bullrich, amplió la denuncia judicial por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.
Pedido que cruza el charco
Gobierno argentino amplió denuncia por difusión en Uruguay de audios atribuidos a Karina Milei
La presentación, realizada por el abogado Fernando Oscar Soto, representante de la cartera, se fundamenta en un “hecho nuevo”: la difusión en la red social X de un audio por parte del usuario @estoesdopamina.