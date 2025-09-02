Hacete socio para acceder a este contenido

Política alimentación | ANEP | asistencia

"para celebrar"

Gobierno creará 52 comedores para duplicar alimentación estudiantil

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, aseguró que ampliar la alimentación de 20 mil a 40 mil estudiantes "configura la mayor construcción de comedores en educación media en la historia del país".

 Foto: Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno, a través de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), anunció un plan para ampliar la alimentación escolar de estudiantes de educación media, que pasará de 20.000 a 40.000 beneficiarios. La iniciativa incluye la construcción de 52 comedores prefabricados y la remodelación de cuatro ya existentes, con una inversión total de 322.000.000 de pesos.

Del total de comedores, 28 estarán destinados a Secundaria, con un costo aproximado de 160.000.000 de pesos, y otros 28 serán para UTU, con una inversión cercana a los 163.000.000 de pesos. Cada módulo prefabricado contará con 90 metros cuadrados e incluirá cocina, equipamiento, galerías y servicios de saneamiento, con capacidad para atender hasta 60 comensales.

El plan se implementará de manera progresiva, con el objetivo de que los comedores estén operativos a partir de marzo de 2026, aumentando así la cobertura y la calidad de la alimentación estudiantil en todo el país.

Compromiso de Gobierno

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, destacó que la iniciativa se enmarca en las políticas de alimentación que el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) lleva adelante, bajo la dirección de Micaela Melgar y María Eugenia Oholeguy. Además, vinculó el proyecto con compromisos asumidos por el Gobierno: “Para nosotros es parte de los compromisos de Gobierno que el presidente de la República planteó en Colonia, que teníamos que duplicar las propuestas con extensión del tiempo pedagógico y esto implica alimentar”.

Caggiani señaló que la propuesta también responde a planteos académicos, como el que realizó la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, y de varias organizaciones sociales que "manifestaron la preocupación por la situación de la inseguridad alimentaria en los gurises, a lo largo de todo el país".

Nutrición, convivencia y asistencia

Por otro lado, resaltó los beneficios de la alimentación escolar más allá de la nutrición: “La Administración Nacional de Educación Pública tiene un conjunto de evidencias de que esto no sólo garantiza el derecho a la alimentación, sino que mejora la convivencia. Compartir el pan con otros, tiene que ver con la construcción de comunidad y también Uruguay tiene información de que mejora la asistencia al sistema educativo”.

El titular de ANEP también se refirió al consenso de la medida, afirmando que se trata de una política que trasciende los gobiernos: “Esto está en los programas de todos los partidos políticos que comparecieron a elecciones y es parte de una política de acumulación positiva, donde todos los que han pasado han avanzado en temas de alimentación... realmente estamos en uno de los temas que nos unifican a todos en la preocupación y en la ocupación”.

Finalmente, Caggiani enfatizó la magnitud del proyecto: “Pasar de 20.000 a 40.000 significa abarcar prácticamente a uno de cada tres gurises de educación media básica y esto configura la mayor construcción de comedores en educación media en la historia del país. Así que me parece que es algo que la ciudadanía tiene para celebrar, para acompañar, para rodear”.

