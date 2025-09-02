Gobierno creará 52 comedores para duplicar alimentación estudiantil

Compromiso de Gobierno

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, destacó que la iniciativa se enmarca en las políticas de alimentación que el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) lleva adelante, bajo la dirección de Micaela Melgar y María Eugenia Oholeguy. Además, vinculó el proyecto con compromisos asumidos por el Gobierno: “Para nosotros es parte de los compromisos de Gobierno que el presidente de la República planteó en Colonia, que teníamos que duplicar las propuestas con extensión del tiempo pedagógico y esto implica alimentar”.

Caggiani señaló que la propuesta también responde a planteos académicos, como el que realizó la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, y de varias organizaciones sociales que "manifestaron la preocupación por la situación de la inseguridad alimentaria en los gurises, a lo largo de todo el país".

Nutrición, convivencia y asistencia

Por otro lado, resaltó los beneficios de la alimentación escolar más allá de la nutrición: “La Administración Nacional de Educación Pública tiene un conjunto de evidencias de que esto no sólo garantiza el derecho a la alimentación, sino que mejora la convivencia. Compartir el pan con otros, tiene que ver con la construcción de comunidad y también Uruguay tiene información de que mejora la asistencia al sistema educativo”.

El titular de ANEP también se refirió al consenso de la medida, afirmando que se trata de una política que trasciende los gobiernos: “Esto está en los programas de todos los partidos políticos que comparecieron a elecciones y es parte de una política de acumulación positiva, donde todos los que han pasado han avanzado en temas de alimentación... realmente estamos en uno de los temas que nos unifican a todos en la preocupación y en la ocupación”.

Finalmente, Caggiani enfatizó la magnitud del proyecto: “Pasar de 20.000 a 40.000 significa abarcar prácticamente a uno de cada tres gurises de educación media básica y esto configura la mayor construcción de comedores en educación media en la historia del país. Así que me parece que es algo que la ciudadanía tiene para celebrar, para acompañar, para rodear”.