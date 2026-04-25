Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Aguirre | Peñarol | Wanderers

Cambios obligados

Aguirre mete mano en el equipo para visitar a Wanderers en el Centenario

Peñarol tiene varias lesiones y Aguirre debe encontrar un equipo para salir del bajón anímico y pensar en el próximo partido por Copa Libertadores.

Diego Laxalt volverá a ser titular el sábado en Peñarol.

Diego Laxalt volverá a ser titular el sábado en Peñarol.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este domingo, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura, el Club Atlético Peñarol se enfrentará a Wanderers en el Estadio Centenario. Pese a encontrarse aún en la pelea directa por el título, el técnico Diego Aguirre perfila una alineación con rotaciones profundas debido a un exigente calendario y una extensa lista de bajas por lesión.

La mirada puesta en la Copa Libertadores

La decisión del cuerpo técnico de priorizar un equipo alternativo responde principalmente al compromiso internacional del próximo jueves en San Pablo, donde el "Aurinegro" se medirá ante Corinthians por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La relevancia de este duelo continental obliga a preservar a los futbolistas con mayor carga de minutos.

Parte médico: un rompecabezas para Aguirre

El departamento médico del club trabaja a contrarreloj ante una plaga de lesiones y jugadores en proceso de recuperación que condicionan la convocatoria:

  • Bajas confirmadas: Maximiliano Olivera (desgarro) y Gularte (desgarro).

  • En duda/Sentidos: Eduardo Darias y Luis Angulo (distensiones), Matías Arezo (sobrecarga) y Lucas Ferreira.

  • Sin ritmo de competencia (No aptos para 90'): La lista incluye nombres de peso como Diego Laxalt, Lucas Hernández, Abel Hernández.

El probable once inicial

Aunque se definirá tras la última práctica, el equipo que se perfila para saltar al césped del Centenario contaría con la presencia de:

Probable alineación: Washington Aguerre, Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Mauricio Lemos y Diego Laxalt. Eric Remedi, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni, Abel Hernández y Matías Arezo (sujeto a evolución física).

Temas

Te puede interesar