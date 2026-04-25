Aguirre mete mano en el equipo para visitar a Wanderers en el Centenario

La mirada puesta en la Copa Libertadores

La decisión del cuerpo técnico de priorizar un equipo alternativo responde principalmente al compromiso internacional del próximo jueves en San Pablo, donde el "Aurinegro" se medirá ante Corinthians por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La relevancia de este duelo continental obliga a preservar a los futbolistas con mayor carga de minutos.