Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad del presidente de Argentina, Javier Milei, duramente cuestionada por enviar fuerzas de seguridad a reprimir a los jubilados que se manifestaban frente a los recortes del Gobierno, estuvo en Uruguay invitada para dar cátedra sobre seguridad. La otrora dirigente macrista y actual mileinista que propuso eliminar el PAMI, organismo que presta cobertura médica a millones de jubilados en Argentina, fue invitada por la Fundación Manantiales a contar su experiencia y fue tapa del diario El País de este viernes.
Éramos muchos y...
Patricia Bullrich vino a Uruguay a dar cátedra sobre seguridad e hizo estallar las redes sociales
Patricia Bullrich, exministra argentina de Javier Milei, fue invitada a Uruguay a dar cátedra sobre seguridad, desatando una ola de críticas en redes sociales.