Patricia Bullrich vino a Uruguay a dar cátedra sobre seguridad e hizo estallar las redes sociales

“Esta vieja sinvergüenza está matando de hambre a viejos y niños. Que viene a darnos consejos a nosotros están destruyendo y regalando a la Argentina”, agregó otro.

Y fueron muchos más:

“¡Qué tupé! Opinando de Uruguay cuando Argentina está cayendo en picada,Se están enriqueciendo con lazos con el narcotrafico”.

-”¿Y quien le hizo creer a este personaje que en Uruguay nos importa lo que ella piense? Que se ocupe de su país que no es ejemplo para nadie”.

-”Esta vieja sinvergüenza esta matando de hambre a viejos y niños. Que viene a darnos consejos a nosotros están destruyendo y regalando a la Argentina”.

-”Qué ATREVIDOS los de El País sacar semejantes declaraciones”.

-”Lo hubiera esperado de El Observador que no ven la hora de hacer MÁS NEGOCIOS con el Gobierno (el actual espero que no) que viene”.

-”Quiere fomentar la grieta en uruguay y poner temas en agenda de uruguay con un fin político, sepan que esta es enviada directa de la CIA en Argentina”.

-”Ok, dale, gracias por tu aporte pero estamos infinitamente mejor que en el país enel cual has estado en el gobierno con todos los partidos”.

-”Jajjajajajaj y esta? Con el quilombo que tienen en argentina. Ocupensé de sus problemas señora”.

“Ok, dale, gracias por tu aporte pero estamos infinitamente mejor que en el país en el cual has estado en el gobierno con todos los partidos”.