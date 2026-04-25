Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Patricia Bullrich |

Éramos muchos y...

Patricia Bullrich vino a Uruguay a dar cátedra sobre seguridad e hizo estallar las redes sociales

Patricia Bullrich, exministra argentina de Javier Milei, fue invitada a Uruguay a dar cátedra sobre seguridad, desatando una ola de críticas en redes sociales.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Javier Milei, visitó Uruguay.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Javier Milei, visitó Uruguay.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad del presidente de Argentina, Javier Milei, duramente cuestionada por enviar fuerzas de seguridad a reprimir a los jubilados que se manifestaban frente a los recortes del Gobierno, estuvo en Uruguay invitada para dar cátedra sobre seguridad. La otrora dirigente macrista y actual mileinista que propuso eliminar el PAMI, organismo que presta cobertura médica a millones de jubilados en Argentina, fue invitada por la Fundación Manantiales a contar su experiencia y fue tapa del diario El País de este viernes.

Bullrich: "Uruguay tiene que bajar su tasa de homicidios" y legalización de marihuana "no está funcionando", tituló El País y causó la reacción de muchos de sus seguidores en redes sociales cuestionando la autoridad de la polémica exministra para cuestionar la situación de Uruguay.

Patricia Bullrich debatió sobre seguridad en Uruguay

Las redes sociales no le perdonaron el atrevimiento: “Lo que nos faltaba, tienen al país comiendo burro, guanaco y carne de paloma y vienen acá a dar cátedra”, opinó uno de los más duros.

“Esta vieja sinvergüenza está matando de hambre a viejos y niños. Que viene a darnos consejos a nosotros están destruyendo y regalando a la Argentina”, agregó otro.

Y fueron muchos más:

“¡Qué tupé! Opinando de Uruguay cuando Argentina está cayendo en picada,Se están enriqueciendo con lazos con el narcotrafico”.

-”¿Y quien le hizo creer a este personaje que en Uruguay nos importa lo que ella piense? Que se ocupe de su país que no es ejemplo para nadie”.

-”Esta vieja sinvergüenza esta matando de hambre a viejos y niños. Que viene a darnos consejos a nosotros están destruyendo y regalando a la Argentina”.

-”Qué ATREVIDOS los de El País sacar semejantes declaraciones”.

-”Lo hubiera esperado de El Observador que no ven la hora de hacer MÁS NEGOCIOS con el Gobierno (el actual espero que no) que viene”.

-”Quiere fomentar la grieta en uruguay y poner temas en agenda de uruguay con un fin político, sepan que esta es enviada directa de la CIA en Argentina”.

-”Ok, dale, gracias por tu aporte pero estamos infinitamente mejor que en el país enel cual has estado en el gobierno con todos los partidos”.

-”Jajjajajajaj y esta? Con el quilombo que tienen en argentina. Ocupensé de sus problemas señora”.

“Ok, dale, gracias por tu aporte pero estamos infinitamente mejor que en el país en el cual has estado en el gobierno con todos los partidos”.

Temas

Te puede interesar