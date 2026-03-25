Gobierno evalúa adelantar el ajuste del precio de los combustibles

Recordó que el escenario mundial es "absolutamente complejo" y que "Uruguay va a tener que tomar decisiones", pero destacó la estabilidad de Uruguay.

Por su parte, el ministro Oddone recordó que el petróleo "subió de 70 dólares el barril a por encima de 100. Para un país importador de petróleo no es un efecto inocuo. Estamos evaluando algunas medidas que están bajo nuestro control”.

El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, incluyendo Teherán, causando daños y bajas civiles; Irán respondió atacando territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

El conflicto ha provocado interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercia a nivel global, lo que ha disparado los precios de la energía en todo el mundo.