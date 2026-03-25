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Política

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Gobierno evalúa adelantar el ajuste del precio de los combustibles

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que se analiza la evolución del precio del petróleo y que por lo tanto podría adelantarse el ajuste.

¡Se viene una nueva suba de combustibles?

¡Se viene una nueva suba de combustibles?

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Por Redacción Caras y Caretas

La escalada en la guerra que Estados Unidos e Israel llevan adelante contra Irán comenzó a hacerse sentir en particular en los precios del petróleo. En esa línea, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) evalúa la evolución del precio de los combustibles en el contexto global y no descarta adelantar el ajuste a la suba.

Así lo dijo la ministra Fernanda Cardona en rueda de prensa: "Hoy nos pasó que estuvimos monitoreando hora a hora. En el día de hoy, en tres horas, varió tres veces el precio. Hoy tuvimos una reunión, con el presidente de la República, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y secretaría de Presidencia, donde estamos evaluando con informes técnicos, de cara a la metodología y cuando tengamos que fijar el precio, con qué nos encontramos".

Sobre la posibilidad de adelantar el aumento del precio, Cardona no lo descartó: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso. Hoy tuvimos la primera reunión de este tema. Ya con los informes de Economía y Finanzas y los del Ministerio de Industria y Ancap. Lo comentaremos cuando tomemos una decisión".

Recordó que el escenario mundial es "absolutamente complejo" y que "Uruguay va a tener que tomar decisiones", pero destacó la estabilidad de Uruguay.

Por su parte, el ministro Oddone recordó que el petróleo "subió de 70 dólares el barril a por encima de 100. Para un país importador de petróleo no es un efecto inocuo. Estamos evaluando algunas medidas que están bajo nuestro control”.

El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, incluyendo Teherán, causando daños y bajas civiles; Irán respondió atacando territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

El conflicto ha provocado interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercia a nivel global, lo que ha disparado los precios de la energía en todo el mundo.

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