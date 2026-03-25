La escalada en la guerra que Estados Unidos e Israel llevan adelante contra Irán comenzó a hacerse sentir en particular en los precios del petróleo. En esa línea, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) evalúa la evolución del precio de los combustibles en el contexto global y no descarta adelantar el ajuste a la suba.
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Gobierno evalúa adelantar el ajuste del precio de los combustibles
La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que se analiza la evolución del precio del petróleo y que por lo tanto podría adelantarse el ajuste.