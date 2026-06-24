Gobierno implementará plan piloto para incorporar psicólogos en liceos de todo el país

25 millones de pesos de inversión

Lustemberg señaló que el programa contará con una inversión de 25 millones de pesos y abarcará a todos los liceos públicos del país.

Por otra parte, se refirió a los centros Ni Silencio Ni Tabú, un programa que se instaló en el gobierno pasado, orientado a la atención en salud mental de adolescentes y jóvenes, y afirmó que la red se ha fortalecido en las seis ciudades donde actualmente funciona: Montevideo, Las Piedras, Florida, Rocha, Melo y Fray Bentos.

Sobre estos dispositivos, anunció que se financiarán dos nuevos centros en Ciudad del Plata y Salto, mientras que antes de fin de año se prevé la apertura de otro en Lavalleja y uno más en Canelones, este último cofinanciado con la intendencia departamental.

“La estrategia es fortalecer la salud por medio del deporte y otras herramientas, con la participación de distintos profesionales”, indicó.

La ministra dijo que actualmente una de cada cuatro personas requiere atención en salud mental y sostuvo que las acciones impulsadas por el gobierno avanzan en línea con lo establecido por la legislación vigente.

Sobre la atención dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, señaló que el MSP está identificando las principales dificultades en los distintos prestadores y trabajando para resolverlas.