Diputado Valdomir que llamó "hijo de fracasado" a Larrañaga Vidal" le pidió disculpas

La discusión se dio en el marco de la medida que impulsa el gobierno para que vehículos militares comiencen a patrullar las zonas más complejas de Montevideo. Ante esto, desde la oposición se recordó que el exministro del Interior, Jorge Larrañaga, impulsaba una medida similar.

Horas después, a través de X, el legislador oficialista eliminó el posteo en el que acusaba de “hijo de fracasado” a Larrañaga Vidal y se expresó en una nueva publicación al respecto.

“Hablamos con Jorge Larrañaga Vidal para pedirle disculpas por haber pasado a lo personal en una discusión política sobre seguridad pública. Sobre este tema siempre habrá diferencias, pero no se puede pasar esa línea”, reconoció Valdomir.

En tanto, el hijo del exministro citó el tuit y respondió: “Ok, Sebastián. Tema cerrado”.

La polémica

La polémica se inició cuando el diputado del MPP, Sebastián Valdomir, respondió un posteo del diputado nacionalista Pablo Abdala, quien dijo que, con esta medida, el gobierno “sigue dando bandazos y pegando manotazos en materia de seguridad”. “Puede compartirse, pero no está claro el alcance del planteo. Con seguridad, ni el ministro lo tiene claro. Lo seguro es que debe ser por ley, y nos pronunciaremos cuando lo definan con precisión. No fueron precisos el jueves pasado en la comisión”, escribió.

Ante esto, Valdomir señaló que todo lo que había escrito Abdala era “falso”. “Ni siquiera se le puede creer al punto o a la coma. Ni desbordado ni militares patrullando nada. En la comisión de seguridad no se escuchó a este diputado decirle al ministro en la cara que ‘no ejerce el mando’ o que está ‘derrotado’. Son guapos en Twitter nomás”, criticó.

Luego, cruzó al diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien pidió al presidente Yamandú Orsi explicar “con más claridad” la propuesta, ya que Negro no lo habría hecho en el Parlamento. Ante esto, Valdomir respondió que eso era “mentira” y citó el pasaje de la versión taquigráfica en el que el ministro se refiere a que estaban próximos a firmar el convenio con el Ministerio de Defensa para usar los vehículos Mamba.

Más tarde, el diputado oficialista mantuvo otro cruce en redes sociales, en este caso con la diputada nacionalista y expresidenta del sindicato policial Sipfom, Patricia Rodríguez, quien citó al exministro del Interior Jorge Larrañaga: “Cuando Jorge Larrañaga propuso sumar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad, el Frente Amplio se opuso. Hoy impulsa medidas en la misma dirección. El tiempo pone las cosas en su lugar”.

Frente a ese planteo, Valdomir dijo que era “falso”, ya que “ninguna medida” iba en esa dirección, y tildó a Larrañaga de “gran fracasado” como ministro: “En plena pandemia, cerró dos años que al final de la cuenta les resultó en el periodo de gobierno con más homicidios en la historia. Fracasados Larrañaga, [Luis Alberto] Heber, [Nicolás] Martinelli, [Guillermo] Maciel, [Santiago] González, [Andrés] Capretti, etc.”.

Por último, el legislador blanco e hijo del exministro, Jorge Larrañaga Vidal, se despachó con una fuerte crítica a Valdomir tras la mención a su padre y este le contestó: “Hijo de fracasado”. Esto último le valió un posteo del senador blanco Sebastián da Silva: “Este atrevido de mierda sin votos tiene la desvergüenza de hablar así del Guapo. Ya vendrá la disculpa, más vale que sea rápido. Después te hablan del respeto a la democracia y no sé qué no sé cuánto. Veremos cuántos pares son 3 botas”.