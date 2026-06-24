Sánchez descartó que los militares se hagan cargo de la seguridad pública

Así, Sánchez aseguró que “no es que las Fuerzas Armadas van a cumplir una función de seguridad interna, que no lo deben cumplir”.

El jerarca recordó que las Fuerzas Armadas ya han colaborado en ocasiones con otros organismos del Estado mediante el aporte de equipamiento e infraestructura. “También es cierto que, en algún momento, las Fuerzas Armadas colaboraron con plataformas aéreas con la división de Narcóticos para determinados operativos. Esto es lo mismo: lo único que se van a utilizar son vehículos terrestres”, sostuvo en rueda de prensa.

Apoyo a la Policía

Sánchez argumentó que la iniciativa responde a la necesidad de brindar mayores condiciones de seguridad a los efectivos policiales que actúan en determinados barrios.

“Todos sabemos que la seguridad pública es un tema muy delicado y la principal preocupación de la ciudadanía, y todos sabemos que hay barrios donde no tiran piedras al patrullero, le tiran con balas”, expresó.

En ese sentido, señaló que el objetivo es que la Policía cuente con protección adicional cuando deba intervenir en situaciones complejas. “Es importante que la Policía, que es la que tiene que actuar cuando hay disturbios en las zonas, esté protegida”, indicó.

Según explicó, actualmente las Fuerzas Armadas disponen de vehículos blindados que podrían ser utilizados en determinados operativos policiales, aunque para ello será necesario adaptar procedimientos y capacitar al personal.

“Hoy tenemos vehículos blindados en poder de las Fuerzas Armadas que perfectamente se pueden utilizar para algunas intervenciones de la Policía en algunos lugares determinados", afirmó.

Consultado acerca de si los militares participarían armados en esos despliegues, Sánchez respondió que no tendrán funciones de seguridad.

"No van a cumplir funciones de seguridad, van a cumplir funciones de apoyo a la Policía, porque quien garantiza la seguridad interna es la Policía", concluyó.