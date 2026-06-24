Tras la difusión de los videos con fajos de dólares, Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia

Al respecto, la empresaria afirmó que su patrimonio fue declarado correctamente ante los organismos fiscales, y aseguró en sus redes sociales que los videos serían producto de “manipulaciones digitales”.

No obstante, a raíz de la aparición de los videos, el juez Armella aceptó la solicitud del fiscal Sergio Mola y ordenó realizar distintos allanamientos en las casas de la modelo y de su segundo exmarido, Elías Piccirillo, para secuestrar sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

En rigor, los procedimientos se concretaron en un departamento del barrio porteño de Palermo, ubicado en Ortega y Gasset y Libertador; y en otro inmueble de la localidad bonaerense de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria por otra causa.

Al momento del allanamiento la modelo no se encontraba en la vivienda. Los efectivos de la Gendarmería Nacional secuestraron 19 mil dólares y armas que están registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino.

Cuándo, dónde y cómo aparecieron los videos

El escándalo estalló el sábado, cuando el diario La Nación publicó siete videos que afirma tener de forma exclusiva, en donde se ve a una mujer —Jesica Cirio, supuestamente— grabándose ingresando a un vestidor, de su supuesto exmarido, y revisar entre los cajones y estantes para develar que se esconden entre prendas y objetos varios fajos de dólares, prolijamente envueltos en bolsas de plástico transparente.

El diario afirma que las supuestas imágenes habrían sido registradas en 2023 en la habitación que el ex matrimonio compartía en la casa que tuvieron en el barrio Fincas de San Vicente, ubicado en el sur del conurbano bonaerense.

El periodista Diego Suárez aseguró en una entrevista con el Canal 22 tener conocimiento de los videos desde hace tiempo porque sería Piccirillo quien se los mostró. Por esto es que el fiscal solicitó el allanamiento de su casa y la de la modelo.

En tanto, añadió que el entorno legal de Cirio afirma que a la modelo la vienen extorsionando con los videos desde “hace un año y medio” ya que habrían accedido a los mismos de forma ilegal, corrompiendo sus claves digitales.

Al momento del allanamiento, Piccirillo entregó su celular y dio la clave para que los efectivos de Gendarmería lo periten, pero no encontraron los videos, indicó Clarín.

Además, argumentaron que “perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada. Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge 250.000 dólares; por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos”, agregaron.

En rigor, la Justicia deberá determinar a través de peritos la fecha en la que se filmó y la ubicación del móvil cuando supuestamente se registraron los millones de dólares.

Al no encontrar los videos en los dispositivos de Piccirillo y Cirio, la Justicia ordenó al diario La Nación copia de las imágenes que publicó para trabajar sobre ellas.

El divorcio Cirio-Insaurralde y el inicio de la causa

Martín Insaurralde y Jesica Cirio se casaron en diciembre de 2014. Tuvieron una hija. Luego, en noviembre de 2022 anunciaron su separación, aunque el divorcio se formalizó en julio de 2023.

El divorcio ocurrió en medio de un sonado escándalo por la aparición de imágenes del ex intendente lomense a bordo de un yate lujoso en Marbella, España, junto a la modelo Sofía Clerici.

A partir de esa escena opulenta, el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, pidieron en octubre de 2024 la indagatoria de Insaurralde.

En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes del ex jefe de Gabinete bonaerense, de Sofía Clerici y de su exesposa Jesica Cirio. Los tres son investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero sobre ellas no hay por el momento un pedido de indagatoria de la Fiscalía.

Ese mismo 2024, Cirio volvió a casarse. Sin embargo, su matrimonio con Elías Piccirillo duró poco: ocho meses después se divorciaron en medio de otro escándalo penal. Su segundo exmarido quedó procesado en 2025 por una supuesta estafa de 6 millones de dólares y por plantarle droga y un arma a Francisco Hauque, un empresario al que le debía plata. Al tiempo se supo que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones le otorgó la prisión domiciliaria en su domicilio en Banfield.