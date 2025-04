Gobierno de Lacalle Pou dejó deudas por U$S 360: en ASSE, MTOP y otros organismos

Indicó que se postergaron US$ 160 millones de gastos en el MTOP, otros US$ 100 millones en ASSE y US$ 100 millones más en otros organismos. Esa suma da una afectación del 0,4% del PIB a la que deben sumarse US$ 74 millones de adelanto de impuestos (US$ 30 millones de Imesi en Ancap, US$ 14 millones de impuesto al patrimonio en UTE y US$ 30 millones de IRAE en UTE).