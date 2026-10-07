Gobierno reglamentó la ley que restringe el uso del efectivo

Tampoco, aplicará la reglamentación a los casos de enajenación de inmuebles por expropiación ni contratos otorgados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en calidad de enajenante en el marco de la ejecución de programas habitacionales, cuyo precio se integre con préstamos y subsidios otorgados por la cartera.

Además, quedan exceptuadas las operaciones cuando una de las partes sea una empresa cuya actividad principal sea la de realizar préstamos en dinero y esté regulada por el BCU.

Los Registros Públicos no inscribirán en forma definitiva las operaciones o los negocios jurídicos que no cumplan con la normativa. Los nuevos topes rigen para los pagos efectuados a partir del 20 de abril de 2026.

La reglamentación establece la aplicación de multas equivalente al 25% del monto abonado o percibido por los medios de pago distintos a los admitidos. El monto mínimo de la multa es de 1.000 unidades indexadas (6.652 pesos) y, en caso de reincidencia, ascenderá a 10.000 unidades indexadas (66.516 pesos). Las infracciones prescriben a los 5 años.