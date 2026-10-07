El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que restringe el uso del efectivo para el pago en dinero de operaciones o negocios jurídicos hasta 200.000 unidades indexadas (1.330.320 pesos, unos 33.120 dólares) o el 5% del valor de la operación, siempre que el monto no supere las 450.000 unidades indexadas (2.993.220 pesos, unos 74.520 dólares).
Dinero
Gobierno reglamentó la ley que restringe el uso del efectivo
La ley restringe el uso del efectivo para el pago de operaciones o negocios jurídicos hasta 200.000 unidades indexadas (1.330.320 pesos, unos 33.120 dólares).