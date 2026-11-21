El sostén de las arcas comunales y la defensa del congelamiento tributario

La fundamentación central de las intendencias se articula en torno a la viabilidad financiera de las administraciones locales. Carlos Enciso defendió públicamente la resolución argumentando que no aplicar el ajuste por inflación a las patentes representa un esfuerzo real de las comunas, las cuales aceptan resignar margen de recaudación. Frente a quienes objetan la medida, el jefe comunal fue tajante al afirmar que “cuando decimos que no aumentamos la patente es porque no se aumentó”, agregando que la decisión debe apreciarse positivamente: “Ya desde el momento en que no se ajustó, es ver el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío, como ven algunos”.

Desde la perspectiva de los gobiernos subnacionales, los ingresos procedentes del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares constituyen la fuente principal de recursos propios, especialmente para los departamentos del interior del país. Enciso subrayó que estos fondos están previamente comprometidos en las proyecciones presupuestales y remarcó que “en cada departamento, esos recursos vuelven tangiblemente en obras, en desarrollo, en inversión”. En esa misma línea, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, dimensionó la magnitud de la resignación fiscal al calcular que su administración dejará de percibir aproximadamente 4,5 millones de dólares como consecuencia directa de no haber aplicado el reajuste inflacionario a la emisión del tributo.

Ante los cuestionamientos que sostienen que mantener el impuesto congelado mientras la cotización de los autos usados disminuye equivale a un incremento encubierto, el director de Asuntos Vehiculares del SUCIVE, César García, precisó que los aforos registraron caídas promedio de entre un cinco y un seis por ciento entre 2025 y 2026, tomando como base los relevamientos de la firma especializada Autodata. García explicó que si el Congreso de Intendentes hubiera cargado el Índice de Precios del Consumo a las tablas del año anterior, “los márgenes podrían ser superiores incluso”, demostrando que la opción adoptada contuvo la presión fiscal sin descompensar los servicios presupuestados.

La reestructuración de los incentivos a la movilidad eléctrica

Otro de los ejes centrales del debate en el plenario fue la reformulación de los beneficios fiscales asignados a los vehículos eléctricos cero kilómetro. Durante varios ejercicios, este tipo de unidades disfrutó de una alícuota promocional reducida del tres por ciento como mecanismo de estímulo a la descarbonización. Sin embargo, ante la masiva llegada de modelos de diversas gamas y valores, los intendentes aprobaron un esquema tributario progresivo en función del precio de venta sin impuesto al valor agregado.

La secretaria ejecutiva del Congreso de Intendentes, Macarena Rubio, fundamentó la modificación señalando que “se comenzó un período de transición y se consideró, entre varias alternativas, fijar escalas en virtud del valor de mercado de esos vehículos”. Rubio destacó que la política pública de promoción “ha tenido buenos frutos”, pero explicó que el crecimiento sostenido del parque eléctrico hacía necesario ir reduciendo gradualmente esas exoneraciones para adecuar la carga tributaria a la capacidad contributiva de los adquirentes. Bajo esta nueva pauta, los vehículos de menor valor —inferiores a 19.000 dólares sin IVA— conservan la alícuota de estímulo del tres por ciento; las unidades de gama media —entre 19.000 y 25.000 dólares— pasan a tributar un cuatro por ciento; y los automóviles de alta gama —superiores a 25.000 dólares— se equiparan con los modelos a combustión abonando un cinco por ciento. Las unidades eléctricas usadas, por su parte, mantendrán su alícuota histórica del dos con veinticinco por ciento.

El fuego cruzado en la interna blanca y la respuesta de los jefes comunales

La resolución sobre las patentes desencadenó una intensa controversia en la interna del Partido Nacional, colectivo que encabeza catorce de las diecinueve intendencias del país. Varios legisladores nacionalistas cuestionaron con dureza el criterio adoptado por los gobernadores departamentales de su propia fuerza política.

El diputado por Canelones, Sebastián Andújar, encabezó las críticas al calificar el acuerdo de "injusticia tributaria" y lanzar duras acusaciones a través de sus redes públicas: “Los intendentes (todos) en tono de buena noticia dicen que 'congelaron' los precios de la patente. ¿Esto es buena noticia? Noooo. Bajaron los 0 KM, tu usado vale mucho menos que el año pasado y pagás lo mismo. ¿A quiénes quieren subestimar? Congelar no es bajar, es subir sin que se note”. Andújar dirigió reproches igualmente severos al nuevo esquema para los vehículos eléctricos, afirmando que “miles de familias hicieron la cuenta y eligieron un auto eléctrico porque pagaba 3 % de patente… y ahora le cambian las reglas a mitad de partido. Eso no es política de movilidad. Es romper la palabra con quien confió. Es una traición”. El parlamentario anunció además que promoverá una reforma urgente del Artículo 4 de la Ley 18.860 que regula el SUCIVE para exigir “reglas claras, estables y que acompañen el valor real de los autos”. A estos cuestionamientos se sumaron senadores como Sebastián Da Silva y Rodrigo Blás, junto al diputado Pedro Jisdonian, quienes señalaron la falta de coordinación partidaria y reclamaron revisar la eficiencia del gasto público en los gobiernos locales.

La réplica de las autoridades comunales no se hizo esperar. Carlos Enciso cruzó los dichos de Andújar recordando el comportamiento de la dirigencia parlamentaria en el ámbito departamental: “En algún momento nos olvidamos del tributo final, que es la patente, y en otro salimos demagógicamente a criticar que no la bajamos. ¿Y cómo se financian entonces todas las obras que votaron en Canelones y en muchos departamentos, incluido el mío, también?”. En el mismo sentido, el intendente de Flores, Diego Irazábal, cuestionó la actitud de los dirigentes que exigen reducciones impositivas sin proponer fuentes alternativas de financiamiento, criticando a quienes buscan notoriedad mediática censurando a las comunas para luego pedirles respaldo electoral. Ante la escalada del choque interno, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se reunió con Enciso para coordinar la entrega de un informe técnico explicativo, mientras militantes de base comenzaron a recolectar firmas para convocar de manera extraordinaria a la Convención Nacional del partido.

Regularización vehicular y fiscalización continua para el próximo ejercicio

Junto con las definiciones tarifarias, el plenario del Congreso de Intendentes aprobó herramientas complementarias de gestión orientadas a facilitar el cumplimiento normativo e incorporar flexibilidad operativa durante el próximo ejercicio.

Entre esas disposiciones, se resolvió implementar una campaña de reempadronamiento gratuito de treinta días de duración durante los años 2027 y 2028, con el objetivo de otorgar facilidades para que los ciudadanos puedan regularizar la radicación de sus vehículos en el departamento donde efectivamente residen, cumpliendo con las previsiones de la Ley 18.456. Asimismo, las autoridades enfatizaron que el monitoreo del mercado automotor continuará abierto durante todo el ejercicio. A este respecto, César García remarcó que “durante todo el año que viene se va a estar trabajando, y si tuvieran que tomar medidas antes, se buscarían los mecanismos para hacerlo”. Con este marco, los intendentes reafirman que la decisión lauda un delicado equilibrio entre la autonomía financiera municipal, la ejecución de obras públicas y la transición hacia la nueva movilidad urbana.