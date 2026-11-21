Tras un extenso proceso de debate interno que incluyó el análisis de más de 2.000 mociones durante el VIII Congreso Ordinario José Pepe Mujica, el Frente Amplio (FA) alcanzó la redacción final de su documento político. El texto, que busca delinear el rumbo estratégico, programático y orgánico de la fuerza política, será sometido a validación este sábado en el Plenario Nacional. En la misma instancia, la coalición de izquierda definirá la fecha de sus próximas elecciones internas y votará la ampliación de sus vicepresidencias, sumando los nombres de Daniel Mariño y Estefanía Díaz a la actual vicepresidenta Verónica Piñeiro, a propuesta del presidente Fernando Pereira.
Documento político
Plenario: el FA traza su hoja de ruta hacia 2028 con autocrítica y definiciones clave
El plenario del Frente Amplio se reúne este sábado para delinear el rumbo estratégico, programático y orgánico de la fuerza política.