Autocrítica y estrategia

En el plano de la autocrítica y la estrategia, el documento reconoce un "gran malestar y desorientación en militantes y adherentes" derivado de la falta de coordinación y de decisiones del gobierno que tensionaron el vínculo con la estructura partidaria. El texto advierte que ni el Ejecutivo ni la fuerza política podrán corregir estas fricciones por separado, por lo que plantea como prioridad reconstruir el bloque social y político de los cambios para consolidar un nuevo ciclo de gobiernos frenteamplistas. Para ello, propone impulsos de nueva generación que transformen la matriz productiva, prohibir los aportes de empresas privadas al financiamiento de los partidos políticos y avanzar hacia una mayor "justicia tributaria", valorando positivamente la propuesta del Pit-Cnt de gravar al 1 % más rico tras un proceso de diálogo y estudio durante 2027.