Gobierno sumó 12 medicamentos a la lista obligatoria que ofrece el sistema de salud.

“El elemento central es la incorporación de medicamentos al Formulario Terapéutico de Medicamentos”, señaló Orsi. El mandatario destacó que la medida permitirá ampliar el acceso a tratamientos sin incrementar la cápita ni generar una mayor erogación para las instituciones.

“Se incorporan 12 medicamentos al formulario, quiere decir que el acceso a los medicamentos se amplía sin que eso signifique un aumento en la cápita o sin que signifique una erogación mayor”, afirmó.

¿Qué medicamentos se incorporán y cuándo?

La incorporación se realizará en tres etapas. En setiembre ingresarán empagliflozina o dapagliflozina para enfermedad renal crónica; tiotropio para EPOC; labetalol oral para hipertensión durante el embarazo, y reemplazo nicotínico mediante parches o chicles.

En octubre se sumarán dienogest; fosfomicina oral para cistitis aguda no complicada y profilaxis perioperatoria en biopsias de próstata; piperacilina o tazobactam para infecciones graves y cinacalcet para hiperparatiroidismo primario y secundario.

En noviembre será el turno de tenofovir para hepatitis B, linezolid y tigeciclina para infecciones graves o complejas cuando no existan alternativas terapéuticas, bajo los criterios del Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos.

Los medicamentos serán entregados mediante el ticket correspondiente de cada prestador, cuyo valor promedio ronda los $300.

Lustemberg destacó el impacto que tendrá el acceso a estos medicamentos en miles de benficiarios. A modo de ejemplo, se refirió a la incorporación del tiotropio, dado que la EPOC afecta a unas 300.000 personas en Uruguay. El medicamento, que actualmente puede costar unos $6.000, pasará a obtenerse mediante un ticket de aproximadamente $300.

La ministra también señaló que el reemplazo nicotínico ampliará las opciones para tratar el tabaquismo, cuya prevalencia entre adultos es de 18%, mientras que las gliflozinas permitirán mejorar el acceso a tratamientos para personas con diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica.