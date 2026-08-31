Racing venció a Albion y se trepó a lo más alto de la Anual

Cuando el encuentro se iba a su final, y a falta de diez minutos, Franco Suárez recibió por izquierda, ensayó una gran jugada personal, asistió a Da Silva que aguantó la pelota de espaldas y tocó para Agustín de la Cuesta quien sacó un gran remate para mandar la pelota al fondo de la red y poner el primer gol del partido.

Con este triunfo, Racing trepó a lo más alto de la tabla Anual, dos puntos por arriba de Peñarol quien tiene un partido pendiente. En el Clausura, los cerveceros treparon al tercer a dos de Liverpool, mientras que Albion no sumó unidades aún.

Racing

Federico Varese, Facundo González (67′ Matías Unyicio), Elías Bentancor (85′ Tomás Habib), Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Yury Oyarzo, Esteban Da Silva, Agustín De La Cuesta, Juan Bosca, Rodrigo Gadea (77′ Franco Suárez) y Sebastián Da Silva (85′ Samuel Gallo).

DT: Cristian Chambian.

Albion

Sebastián Jaume, Román Gutiérrez (48′ Pablo Lacoste), Matías De Los Santos, Francisco Couture, José Álvarez, Pablo Alcoba, Francisco Ginella (81′ Mateo Alcoba), Hernán Toledo (58′ Briam Acosta), Carlos Airala, Agustín Vera (67′ Ignacio Neira) y Álvaro López (81′ Tobías Figueroa).

DT: Federico Nieves.