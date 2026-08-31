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Deportes

victoria impostergable

Racing venció a Albion y se trepó a lo más alto de la Anual

Un gol de Agustín de la Cuesta a falta de diez minutos, le dio el triunfo al cervecero que es nuevo líder de la Anual. Albion sigue sin sumar en el Clausura.

Racing venció a Albion por el Clausura.

Racing venció a Albion por el Clausura.

 @RacingClubUru
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Racing se trepó a lo más alto de la tabla Anual, luego de derrotar por la mínima a Albion en el Parque Roberto, partido que marcó el cierre de la cuarta fecha del Clausura. El pionero atraviesa un momento de crisis y no sumó puntos en lo que va de este torneo.

La primera parte del partido encontró a los locales mejor en la cancha, teniendo las situaciones más claras del partido. La de mayor peligro fue en el cierre del primer tiempo cuando un remate de Facundo González obligó a una gran atajada de Jaume y el rebote le quedó a Gadea pero su cabezazo se fue apenas por sobre el travesaño.

De cara a la segunda parte del partido, el juego comenzó a ser más parejo y con el paso de los minutos ingresó en un pozo dónde ninguno de los dos equipos logró imponer su idea del juego. En ese contexto, los cerveceros eran levemente mejores pero sin claridad.

Cuando el encuentro se iba a su final, y a falta de diez minutos, Franco Suárez recibió por izquierda, ensayó una gran jugada personal, asistió a Da Silva que aguantó la pelota de espaldas y tocó para Agustín de la Cuesta quien sacó un gran remate para mandar la pelota al fondo de la red y poner el primer gol del partido.

Con este triunfo, Racing trepó a lo más alto de la tabla Anual, dos puntos por arriba de Peñarol quien tiene un partido pendiente. En el Clausura, los cerveceros treparon al tercer a dos de Liverpool, mientras que Albion no sumó unidades aún.

Racing

Federico Varese, Facundo González (67′ Matías Unyicio), Elías Bentancor (85′ Tomás Habib), Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Yury Oyarzo, Esteban Da Silva, Agustín De La Cuesta, Juan Bosca, Rodrigo Gadea (77′ Franco Suárez) y Sebastián Da Silva (85′ Samuel Gallo).

DT: Cristian Chambian.

Albion

Sebastián Jaume, Román Gutiérrez (48′ Pablo Lacoste), Matías De Los Santos, Francisco Couture, José Álvarez, Pablo Alcoba, Francisco Ginella (81′ Mateo Alcoba), Hernán Toledo (58′ Briam Acosta), Carlos Airala, Agustín Vera (67′ Ignacio Neira) y Álvaro López (81′ Tobías Figueroa).

DT: Federico Nieves.

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